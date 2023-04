Sommet sur l’itinérance à Québec: les maires en ont marre de devoir «quémander» de l’argent auprès du gouvernement

Le milieu municipal, qui organisera un sommet sur l’itinérance à Québec le 15 septembre, en a marre de devoir «quémander» de l’argent au gouvernement pour régler cet épineux problème qui ne touche plus uniquement les grandes villes.

• À lire aussi: Vers un troisième lien acceptable?

• À lire aussi: Investissements à la Davie: la classe politique et le milieu des affaires se réjouissent

C’est en substance le message envoyé par Bruno Marchand, entouré de plusieurs de ses homologues, jeudi après-midi, en point de presse. Le maire de Québec préside un comité sur l’itinérance au sein de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

«Le statu quo est intenable parce qu’il y a une augmentation du nombre de gens dans le besoin. Il y a des enjeux de cohabitation sociale peu importe la taille des villes», a affirmé M. Marchand.

Déclaration ministérielle intrigante

Ce dernier a mis l’accent sur une déclaration faite jeudi, à huis clos, aux maires par le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant.

« Le ministre nous dit qu’il reste de l’argent [pour lutter contre l’itinérance]. Le ministre nous dit qu’il y a de l’argent qui ne descend pas sur le terrain pour différentes raisons. Il s’est engagé à aller voir pourquoi puis à faire en sorte que ça descende », a révélé M. Marchand en admettant être intrigué.

Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, lui a emboîté le pas. «Quand on est en état de crise parce qu’on a un service qui est pour fermer, ils ont l’air de trouver un fond de tiroir puis ils nous le donnent. On ne peut pas être toujours en train de quémander pour la population la plus vulnérable qu’il y a dans nos Villes», a-t-elle déploré.

Aux yeux du maire Marchand, il s’agit-là d’une illustration supplémentaire de la nécessité de voir les différents intervenants (CIUSSS, CISSS, Villes, gouvernement, groupes communautaires...) travailler ensemble. «Les rôles doivent être clarifiés», a-t-il pressé.