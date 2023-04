Menus à petits prix: poitrines de poulet en gros rabais

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 6 au 12 avril 2023

Avec ce menu, on salue le printemps et on chasse la grisaille de l’hiver pour de bon avec des recettes fraîches et colorées !

En cette semaine de Pâques, ce ne sont pas les rabais sur les viandes du quotidien qui courent les rues. Malgré tout, les poitrines de poulet désossées sont encore à leur plus bas prix à 4,77 $/lb cette semaine chez Super C. Le filet de porc étant aussi à un prix plus que raisonnable, c’est une parfaite protéine à mettre en vedette (mais il n’y a pas de quoi faire des réserves).

Mention spéciale aux crevettes nordiques surgelées (paquet de 400 g) à 7,99 $ chez Super C : non seulement c’est un super rabais, mais c’est un excellent dépanneur pour les soirs pressés puisqu’elles sont cuites et qu’on peut les décongeler en un tour de main !

Du côté des protéines plus festives, le gigot d’agneau est à prix d’ami à 5,77 $/lb chez Super C et on retrouve du jeune dindon en promotion un peu partout. Les meilleurs rabais sont chez Metro (2,44 $/lb) et chez IGA (34,99 $ pour un dindon de 5 à 7 kg, le prix étant plus avantageux pour une plus grosse pièce). Les amateurs de rôtis de bœuf seront aussi servis, alors qu’on peut retrouver le rôti de faux-filet à 6,77 $/lb chez Provigo (du 6 au 8 avril seulement). Il peut être servi en rôti ou coupé en biftecks (de l’épaisseur désirée).

D’ailleurs, pour célébrer, vous avez droit à un dessert thématique et amusant à cuisiner avec les enfants cette semaine ! Parlant du week-end pascal, vous trouverez également une tonne de rabais et d’idées de recettes à petits prix pour le brunch dans un dossier spécial aux pages 30 à 35.

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

SALADE DE CHOUX DE BRUXELLES AU POULET ET AU CITRON

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

BON À SAVOIR !

Comment faire des escalopes à partir de poitrines de poulet ? On les coupe en deux à l’horizontale (sur l’épaisseur) et on les met ensuite entre deux pellicules de plastique. À l’aide d’un maillet (le côté plat) ou d’un poêlon en fonte, on les aplatit pour qu’elles aient environ 4 à 5 mm d’épaisseur. Comme vous aurez aussi besoin de 1 1⁄2 tasse de poulet cuit pour la recette de pizzas, profitez-en pour en préparer plus !

MARDI

COUPELLES DE LAITUE AU PORC ET POIVRONS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

BON À SAVOIR !

Cette semaine, c’est chez Metro que vous pouvez trouver la laitue Boston au meilleur prix : l’emballage de deux unités est 1,99 $.

MERCREDI

BOLS FAJITAS CREVETTES ET CHOU-FLEUR

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

BON À SAVOIR !

Vous pouvez aussi facilement faire votre riz de chou-fleur vous-même : on coupe les fleurons de chou-fleur très finement, en tout petits grains, presque comme du couscous. Idéalement au robot, mais ça se fait très bien au couteau ! Profitez-en pour prendre de l’avance et pour aussi préparer celui pour les pizzas ainsi que pour le taboulé en lunch.

JEUDI

POLENTA POÊLÉE AUX LÉGUMES RÔTIS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine studio

BON À SAVOIR !

Pour un repas plus protéiné, n’hésitez pas à y ajouter une légumineuse de votre choix. Des haricots blancs, qui sont plus tendres, feraient très bien l’affaire.

VENDREDI

PIZZA AU POULET BBQ SUR CROÛTE DE CHOU-FLEUR

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

LUNCH

TABOULÉ DE CHOU-FLEUR AUX LENTILLES ET AU HALLOUMI

Recette tirée de recettes du Québec

Photo Tango Photographie

BON À SAVOIR !

Pour les lentilles, vous pouvez aussi utiliser celles en conserve ! Pour éviter de gaspiller, vous pouvez transférer l’extra de lentilles au congélateur en portions dans des moules en silicone (en les recouvrant d’eau pour mieux les protéger). Une fois les rondelles de légumineuses bien gelées, on peut les transférer dans un sac ou un contenant hermétique au congélateur. Le bloc d’halloumi de 160 g est en rabais à 6,99 $ chez IGA cette semaine, mais sachez que vous pouvez toujours le remplacer par du feta émietté ou le fromage de votre choix si vous n’en avez pas sous la main.

COLLATION

ŒUFS DE PÂQUES AUX RICE KRISPIES

Recette tirée de Coup de pouce