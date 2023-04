Noirceur et bordel à Montréal: une tempête de verglas qu'on se rappellera longtemps

Entre le manque d’électricité et les milliers de branches jonchant les rues, les Québécois se rappelleront longtemps cette tempête de verglas qui risque de mettre la patience de certains à rude épreuve.

« On s’est couchés à 21 h en pensant que ce serait réglé le matin », soupire Christine Proulx, entourée de ses trois petits-enfants dans un café de Laval.

La grand-maman s’est plutôt réveillée dans l’un des 1,1 million de foyers sans courant jeudi, un record depuis la crise du verglas de 1998.

Malgré plus de 1100 travailleurs sur le terrain, Hydro-Québec s’attend à ce que 350 000 clients ne soient pas rebranchés vendredi soir.

« Ce n’est pas parce que c’est Pâques qu’on ne donnera pas notre 100 % », a néanmoins promis Sophie Brochu, PDG sortante d’Hydro-Québec. Jeudi soir, 700 000 personnes étaient toujours dans le noir.

Le premier ministre François Legault a aussi imploré la « patience » des Québécois en attendant un retour à la normale qui pourrait prendre plusieurs jours dans certains cas et assombrir les festivités comme ce fut le cas à Noël.

Montréal « dévastée »

Le verglas, par moments féérique, a endommagé au moins 500 arbres dans la métropole et privé d’électricité la moitié des Montréalais. La ville est « dévastée », mais la situation est « sous contrôle », a déclaré le ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Photos Agence QMI, Maxime Deland

Les multiples pannes étaient principalement dues à la chute de branches qui ont flanché sous le poids de la glace. De 3 à 4 cm de verglas se sont accumulés sur la ville en quelques heures, selon les données préliminaires.

Les régions de l’Outaouais et de Laval comptaient aussi parmi les plus touchées.

Privés d’eau chaude et d’électricité, certains ont passé la nuit chez de la famille et d’autres ont trouvé refuge dans des haltes-chaleur.

D’autres encore ont préféré les cafés, les centres commerciaux et les bibliothèques pour charger leurs appareils électroniques.

« On est arrivés tôt donc on est chanceux, mais on a vu beaucoup de gens qui cherchaient [des prises électriques] partout », a témoigné Amal Haouari au Carrefour Laval.

Lourd bilan

En plus d’une personne tuée en coupant une branche, les autorités craignaient les empoisonnements au monoxyde de carbone. « Ce n’est pas le temps de faire du camping à la maison », a insisté le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Au bout du compte, la tempête aura entraîné la fermeture de nombreuses écoles, l’annulation de dizaines de vols et la fermeture temporaire de deux ponts à Montréal.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Malheureusement, on peut penser qu’avec les changements climatiques il y aura de plus en plus d’événements de ce type », affirmé François Legault.

– Avec Olivier Faucher, TVA Nouvelles et AFP