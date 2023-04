P-A Méthot installera son beach party au Centre Vidéotron

À l’aube de ses 50 ans, P-A Méthot n’a qu’une envie : se gâter. Et c’est exactement ce qu’il fera le mois prochain avec un premier beach party au Centre Vidéotron de Québec.

« Je veux lancer l’été avec une grosse fête ; je veux voir des chemises fleuries, des lunettes de soleil, des bikinis et des ballons de plage », lance un P-A Méthot enthousiaste, en entretien au Journal.

L’humoriste – comme ses fans – n’est pas étranger à ce genre de soirée thématique. Après avoir consacré ses rendez-vous précédents au disco, au country ou aux décennies de 1980 à 2000, P-A Méthot a choisi de recréer l’ambiance d’une fête sous les cocotiers à l’intérieur du Centre Vidéotron.

Pour ce faire, il a fait entre autres appel aux humoristes Dominic Paquet, Martin Petit, Richardson Zéphir et Silvi Tourigny pour dérider l’amphithéâtre avec des numéros 100 % inédits, qui sont tous en lien avec le thème de la soirée. Outre P-A Méthot et son groupe Les Pas Propres, Patsy Gallant, Jonas et Matt Lang se chargeront de la portion musicale de la soirée.

Ces trois noms – P-A Méthot le concède – ne sont pas forcément les premiers qui viennent à l’esprit lorsqu’on songe à un beach party traditionnel.

« Je veux surprendre les gens ! Je sais qu’ils s’attendent à ce que Patsy vienne chanter Sugar Daddy ou un autre de ses succès. Mais moi, j’aime emmener les artistes ailleurs, là où on ne les attend pas. C’est ça, mon fun », raconte-t-il.

Comme le veut la tradition, une vedette de renommée internationale devrait aussi se joindre au programme de la soirée.

« Pas juste un clown »

En attendant le beach party de P-A Méthot, on pourra retrouver l’humoriste dans nos téléviseurs dès ce soir ; il pilotera durant 10 semaines la nouvelle téléréalité Cœur de trucker, accompagnant quatre camionneurs dans leur quête de l’âme sœur.

« Les gens vont voir que je ne suis pas juste un clown. J’ai tissé de vrais liens avec ces candidats-là. Et il n’y a pas de prix en jeu ; le seul but de l’émission est réellement de les aider à trouver l’amour. Alors on sait que les candidats sont tous là pour la bonne raison », explique P-A Méthot.

Le beach party de P-A Méthot aura lieu le 27 mai au Centre Vidéotron de Québec. Les billets sont en vente dès aujourd’hui sur la page Facebook de l’humoriste, puis à compter de demain à la billetterie de la salle de spectacle. L’émission Cœur de trucker est quant à elle diffusée à compter de ce soir, sur Unis TV.