L’«une des plus grosses» pannes de son histoire: c'est la ruée vers les restos pour se réchauffer à Laval

Des Lavallois se sont rués dans les commerces jeudi pour se réchauffer pendant que leur ville connaît l’«une des plus grosses» pannes de courant de son histoire.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Tout ce qu'il faut savoir sur la tempête de verglas qui paralyse le Québec

• À lire aussi: Verglas dévastateur: voici où se réchauffer à Montréal et à Laval

• À lire aussi: Tempête de verglas: «On pense avoir perdu pour 200 000$ avec la panne»

«C’est la folie pour chercher de la nourriture. C’est n’importe quoi!» s’exclame Amal Houari.

La femme était assise parterre avec ses deux enfants au beau milieu d’un corridor du Carrefour Laval depuis quatre heures lorsque le Journal l’a croisée hier.

Alors que plus de la moitié des foyers lavallois avaient passé la journée d’hier sans électricité, elle était loin d’être la seule à avoir eu l’idée de venir se réchauffer dans le fameux centre d’achats.

Au passage du Journal en après-midi, les lieux étaient bondés et des familles étaient installées au sol par dizaines afin de charger leurs appareils dans les précieuses prises de courant.

«Je suis ici pour la lumière d’abord, parce que je ne suis plus capable de rester dans le noir, témoigne Jihen Mouhli, également assise tout près d’une prise de courant. Aussi, c’est plus chaud je suis capable de charger mon cellulaire. On voulait manger quelque chose de chaud.»

Plus long que prévu

Plusieurs autres se sont plutôt tournés vers les quelques restaurants qui avaient été épargnés par la panne majeure, comme au Tim Hortons du boulevard des Laurentides.

Parmi eux, Christine Groulx, dont les activités prévues avec ses trois petits enfants, Mathis Nathan et Emma, ont été gâchées par le verglas.

«On voulait aller au cinéma, mais même le cinéma est en panne! Donc on est venu ici, il y a tellement de monde!» confie-t-elle.

Les Lavallois dans sa situation ne sont peut-être pas au bout de leur peine, car la situation sur l’Île-Jésus durera plus longtemps que prévu, a indiqué le maire Stéphane Boyer.

Olivier Faucher / JdeM

«On s’attend à ce que la reprise soit lente, explique-t-il. On avait bon espoir qu’une bonne partie serait réglée [hier/jeudi]. À la suite de nos discussions avec Hydro-Québec, visiblement ça va se prolonger et demain/samedi il risque d’avoir encore beaucoup de secteurs sans électricité.»

En réaction à ces mauvaises nouvelles, la Ville a décidé en après-midi d’ouvrir des haltes ce/vendredi soir dans des centres communautaires.

«Les citoyens vont pouvoir venir prendre leur douche, se réchauffer, charger la batterie d’un cellulaire ou d’un ordinateur s’ils le désirent», a précisé le maire Boyer.

Pâques en péril?

Devant sa résidence de Chomedey, Madeleine Halili tentait tant bien que mal de nettoyer son terrain après que d’énormes branches se sont affaissées sur celui-ci.

Olivier Faucher / JdeM

Elle craint particulièrement que la panne dont elle est également victime ne se régle pas d’ici demain/samedi soir, où elle reçoit pour Pâques.

«Il y a les enfants qui doivent venir. J’espère que je ne vais pas tout perdre mon poisson!»