Plus de 10 heures dans une tombe: une mère enterrée vivante secourue d’un cimetière

Une mère de quatre enfants qui a passé plus de 10 heures à s’époumoner dans une tombe a finalement été secourue après avoir été battue et enterrée vivante par trois hommes la semaine dernière.

Le 28 mars, la femme de 36 ans du Brésil a été enlevée de son domicile avant d’être battue et laissée pour morte dans une tombe du cimetière municipal Visconde do Rio Branco, dans le sud-est de Minas Gerais, par trois suspects, a rapporté «The Independant» mercredi.

La femme aurait survécu durant plus de 10 heures avant que des fossoyeurs ne remarquent le ciment frais et le sang laissés à proximité de la tombe. Lorsqu’ils ont entendu la voix suppliante de la femme provenant de l’intérieur de la tombe, ils ont sitôt appelé la police.

La trentenaire a été prise en charge par une équipe médicale, et il se pourrait qu’elle nécessite une amputation de doigts, aurait indiqué l’équipe de soins.

En parallèle, deux individus âgés de 20 et 22 ans ont été arrêtés dans les municipalités de São Geraldo et Viçosa samedi, et un troisième suspect est toujours recherché par les autorités.

Selon la victime, les trois hommes s’en seraient pris à elle pour avoir «égaré» de la drogue et des armes qu’elle gardait chez elle pour eux, aurait indiqué le chef de la police civile de Visconde do Rio Branco, Diego Candian.

Les deux hommes avaient précédemment été arrêtés pour trafic d’armes et de drogues.