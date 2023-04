Prions en classe!

Durant mon enfance à l’eau bénite, nous priions en chœur. Le Québec était une cathédrale de la catholicité mondiale. C’était au temps béni de la Semaine sainte qui se terminait par une orgie de chocolat.

Pour comprendre la nécessité de la loi sur la laïcité québécoise, il faut que les Québécois de toutes religions sachent le chemin qu’ont parcouru les francophones pour se libérer du joug de l’Église, ses pompes et ses œuvres.

La laïcité actuelle demeure sous la menace des groupes religieux qui vivent parmi nous. Or nous n’avons pas de problème avec les protestants et les juifs, sauf avec ceux qui appartiennent à des groupes sectaires ultraorthodoxes comme les hassidiques, qui vivent en marge de la culture québécoise en quelque sorte. Le Québec n’a d’exigence qu’en matière de scolarisation. Leurs enfants doivent passer les examens du ministère de l’Éducation.

Pour parler clairement, ce sont avant tout certains dirigeants musulmans québécois qui se battent contre la loi sur la laïcité et qui tentent de façon peu subtile de faire pression sur l’école publique pour qu’elle tolère dans ses murs des lieux réservés à la prière.

Exemple de Laval

Exemple de Laval

Or, à Laval où vit une communauté musulmane en expansion, les autorités de deux écoles secondaires ont cédé aux demandes de musulmans avant de faire ensuite marche arrière.

La naïveté des Québécois ouverts, tolérants et portés à faire confiance aux interlocuteurs de tous genres est bien connue. Il est facile de culpabiliser un francophone de souche.

La preuve en est que Bernard Drainville lui-même a paru ébranlé dans un premier temps. Puis, vingt-quatre heures plus tard, il s’est ressaisi. Les salles de prière n’étaient pas compatibles avec le principe de laïcité.

Car le ministre comme le gouvernement Legault n’ignorent pas que le gouvernement Trudeau de même que le Conseil national des musulmans canadiens sont prêts à utiliser les tribunaux pour combattre cette «infamie» québécoise.

Militants laïcs

Ne sous-estimons pas les nombreux adversaires de la laïcité. Il suffit d’écouter les groupes musulmans laïcs. Certains sont composés de militants héroïques qui ont quitté leur pays pour vivre dans la liberté et alors défendent, bec et ongles, la laïcité.

Il est décourageant et douloureux de constater que l’émancipation québécoise à travers ses lois sur la langue et la laïcité n’est jamais assurée. Sur le terrain politique, comment nier que nous régressons? La loi du nombre est incontournable, pour citer l’historien britannique Arnold Toynbee, qui s’intéressait au Canada français. La laïcité à la québécoise déclenche des réactions à la fois hostiles et teintées de racisme.

Quoi qu’on en pense, l’offensive exprimée dans deux écoles secondaires publiques de Laval n’est pas menée par des catholiques, portant la croix au cou, ou par des juifs. Il s’agit plutôt de jeunes musulmans sous la houlette d’imams souvent autoproclamés. Ce genre de combat ne cessera que si la majorité québécoise francophone proclame haut et fort que le Québec est une société distincte et laïque.

Nous avons collectivement besoin d’affirmer nos convictions et d’éviter les pièges de la victimisation collective.

Vaste programme.