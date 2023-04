Puff Daddy verse 5 000 dollars américains par jour à Sting pour avoir plagié un extrait de «Every Breath You Take» dans sa chanson «I'll Be Missing You»

Puff Daddy verse maintenant à Sting 5 000 dollars (6750 dollars canadiens) par jour pour l'utilisation d’un sample non autorisée du tube Every Breath You Take (1983) de Police sur son hommage à Biggie Smalls, I'll Be Missing You, sorti en 1997.

Le rappeur est intervenu sur Twitter mercredi pour rectifier ce que Sting avait précédemment déclaré dans une interview de 2018 dans l'émission The Breakfast Club. Le chanteur indiquait recevoir 2.000 dollars quotidiennement pour l'utilisation du sample.

Malgré les sommes versées, Puff Daddy, de son vrai nom Sean Combs, a exprimé son amour et son respect pour l'ancien leader de Police dans un tweet. « Non. 5K par jour » a écrit Diddy, en partageant la publication de Sting de 2018. « Amour à mon frère @OfficialSting ».

Selon Sting, le rappeur américain n'a demandé la permission d'utilisation qu'après la sortie de I'll Be Missing You, qui est un hommage à The Notorious B.I.G. La chanson, qui était le deuxième single de No Way Out, le premier album de P. Diddy sorti en 1997, est restée en tête du classement Billboard Hot 100 pendant 11 semaines et a remporté le prix de la meilleure performance rap par un duo ou un groupe lors de la 40e édition des Grammy Awards.

P. Diddy n'est pas le seul artiste à enrichir le compte en banque de Sting en matière d’utilisation de samples non autorisée. Nick Mira, le producteur de Lucid Dreams de Juice WRLD, a révélé que Sting avait touché 85% de royalties sur la chanson, qui reprend son tube Shape of My Heart.