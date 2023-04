Remparts: en attente de trois équipes

Les Remparts ont complété le balayage de leur série face aux Islanders de Charlottetown, mercredi soir, avec une victoire de 5 à 1 dans le quatrième match. Les hommes de Patrick Roy profiteront maintenant de neuf jours de congé avant d’entamer la ronde de quart de finale et ne sauront pas tout de suite qui sera leur prochain adversaire. Ce qu’on sait, c’est que ce sera soit les Saguenéens de Chicoutimi, soit l’Océanic de Rimouski, soit le Drakkar de Baie-Comeau. On démystifie le tout pour vous.

... RIMOUSKI SI L’OCÉANIC BAT LES SAGUENÉENS ET QUE MONCTON L’EMPORTE CONTRE BAIE-COMEAU.

Résultats des duels entre les deux équipes cette saison :

8 octobre | Victoire de 4 à 2 des Remparts

Victoire de 4 à 2 des Remparts 6 novembre | Victoire de 3 à 1 des Remparts

Victoire de 3 à 1 des Remparts 18 novembre | Victoire de 5 à 0 des Remparts

Victoire de 5 à 0 des Remparts 20 janvier | Victoire de 5 à 2 des Remparts

Victoire de 5 à 2 des Remparts 22 janvier | Victoire de 5 à 2 des Remparts

Victoire de 5 à 2 des Remparts 16 février | Victoire de 5 à 3 des Remparts

Victoire de 5 à 3 des Remparts 24 mars | Victoire de 4 à 2 des Remparts

Victoire de 4 à 2 des Remparts 25 mars | Victoire de 1 à 0 des Remparts

Il s’agit peut-être, en ce moment, du scénario le plus plausible. L’Océanic avait pris les devants dans sa série face aux Sags 3-0 avant que les hommes de Yanick Jean ne forcent la tenue d’un cinquième match en gagnant 5 à 1 mercredi. La série entre Baie-Comeau et Moncton est toutefois égale 2-2, et le Drakkar aura la chance de profiter du format 2-3-2 pour prendre les devants à la maison, avant de retourner à Moncton pour le sixième match et, si nécessaire, la rencontre ultime.

... CHICOUTIMI SI LES SAGUENÉENS REVIENNENT DE L’ARRIÈRE CONTRE L’OCÉANIC ET QUE MONCTON L’EMPORTE CONTRE BAIE-COMEAU.

Résultats des duels entre les deux équipes cette saison :

23 septembre | Victoire de 1 à 0 des Remparts

Victoire de 1 à 0 des Remparts 11 décembre | Victoire de 5 à 4 des Saguenéens (Fus.)

Victoire de 5 à 4 des Saguenéens (Fus.) 3 novembre | Victoire de 3 à 1 des Remparts

Victoire de 3 à 1 des Remparts 16 décembre | Victoire de 5 à 3 des Remparts

Victoire de 5 à 3 des Remparts 17 décembre | Victoire de 6 à 4 des Remparts

Victoire de 6 à 4 des Remparts 27 janvier | Victoire de 5 à 0 des Remparts

Victoire de 5 à 0 des Remparts 10 février | Victoire de 5 à 4 des Saguenéens

Victoire de 5 à 4 des Saguenéens 19 mars | Victoire de 5 à 2 des Remparts

À l’heure actuelle, il semble peu probable que les Saguenéens puissent combler le déficit de 0-3 qu’ils s’étaient creusé face à l’Océanic, mais dans cette ligue, il ne faut jamais dire jamais ! La dernière fois qu’une équipe de la LHJMQ a comblé un déficit de 0-3 pour remporter la série, c’était en 2015 lorsque les Foreurs de Val-d’Or avaient joué le tour au Drakkar de Baie-Comeau. Si les « Sags » avancent, ils affronteraient les Remparts pour la deuxième année consécutive en séries éliminatoires. L’an dernier, au premier tour, les « Diables rouges » avaient balayé la série trois de cinq face à Chicoutimi.

... BAIE-COMEAU SI LE DRAKKAR L’EMPORTE CONTRE LES WILDCATS.

Résultats des duels entre les deux équipes cette saison :

11 novembre | Victoire de 5 à 3 des Remparts

Victoire de 5 à 3 des Remparts 13 novembre | Victoire de 2 à 1 des Remparts (prol.)

Victoire de 2 à 1 des Remparts (prol.) 25 novembre | Victoire de 4 à 3 des Remparts

Victoire de 4 à 3 des Remparts 28 décembre | Victoire de 9 à 0 des Remparts

Victoire de 9 à 0 des Remparts 29 décembre | Victoire de 5 à 3 des Remparts

Victoire de 5 à 3 des Remparts 18 janvier | Victoire de 11 à 2 des Remparts

Victoire de 11 à 2 des Remparts 8 février | Victoire de 6 à 3 des Remparts

Victoire de 6 à 3 des Remparts 7 mars | Victoire de 6 à 3 du Drakkar

Le Drakkar a connu une excellente fin de saison et il semble poursuivre sur cette lancée jusqu’à présent en séries, alors qu’il donne du fil à retordre aux Wildcats de Moncton. Le jeune Drakkar a connu quelques difficultés face aux « Diables rouges » en saison régulière, étant lessivés 9 à 0 et 11 à 2, notamment, mais ils ne seraient pas à prendre à la légère puisqu’ils ont vaincu les Remparts lors du dernier duel entre les deux formations cette saison.