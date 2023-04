RSEQ: le parent pauvre du Canada

« Il est grand temps qu’on offre du hockey universitaire au Québec parce qu’on est le parent pauvre par rapport aux autres provinces. »

• À lire aussi: Hockey: le niveau collégial en éclosion et plus intéressant que jamais

C’est l’ancien des Canadiens Stéphan Lebeau qui le dit. Et il sait de quoi il parle puisqu’il se porte à la défense du hockey universitaire depuis des années.

Capture d'écran, TVA Sports

Pendant qu’on retrouve huit équipes dans l’Ouest, sept dans les Maritimes et seize en Ontario, le Québec n’a toujours que trois formations universitaires en première division, les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières, les Stingers de Concordia et les Redbirds de McGill.

Mais encore, celles-ci doivent jouer dans la section Est de la ligue de l’Ontario puisqu’il n’y a pas assez de formations québécoises afin de constituer une ligue à part entière.

Il y a donc de nombreux joueurs qui sortent du hockey junior et qui ne trouvent nulle part où aller. Ceux qui n’ont pas la chance de se trouver une place avec l’une des trois formations universitaires québécoises vont tenter de trouver une université à l’extérieur de la province. Les autres risquent d’aboutir dans le hockey sénior ou dans une ligue de garage.

Lebeau milite

Lebeau, milite depuis longtemps pour que le hockey universitaire québécois se développe. Il a le nez assez près du sujet puisqu’il dirige les Cougars du Collège Champlain Lennoxville depuis huit ans. Les Cougars évoluent en première division (D1) du hockey collégial du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), l’échelon le plus fort qui est suivi d’une seconde division (D2).

« Ça fait 20 ans que je déplore le manque de développement au niveau universitaire.

« Il faut que nos jeunes hockeyeurs aient la chance de prolonger leur carrière, surtout qu’il s’agit d’un sport à développement tardif. Il y a des jeunes qui sont ignorés à 18 ans, mais qui deviennent très intéressants à 22 ou 23 ans. »

Lebeau aimerait que le Québec ait sa propre ligue universitaire de première division plutôt que l’UTQR, Concordia et McGill soient obligés de jouer en Ontario.

« Dans un monde idéal, on aurait six équipes en D1 et six équipes en D2 avec peut-être un calendrier combiné avec les Maritimes. Ça serait une offre de service plus intéressante pour nos jeunes. »

Une nouvelle ligue

Conscient de cette problématique, le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) travaille à développer son volet hockey et dès l’an prochain, nous assisterons à la naissance d’une ligue de hockey universitaire de deuxième division.

« C’est la meilleure nouvelle dans le monde du hockey dernièrement », insiste Hugo Lamoureux qui est coordonnateur aux services aux étudiants, secteur sportif au Cégep de Saint-Laurent.

Stéphan Lebeau croit fermement que la deuxième division vient combler un besoin même s’il en voudrait plus.

« C’est un bon début. Une problématique est qu’il n’y a plus d’option après le collégial parce que peu de joueurs sont appelés pour jouer universitaire [de première division]. »

Les statistiques lui donnent raison. Cette année, seulement deux joueurs issus des rangs collégiaux ont évolué avec les Patriotes de l’UQTR au premier échelon du hockey universitaire québécois. Les Stingers de Concordia et les Redbirds de McGill n’en ont aligné aucun.

Retenir les cerveaux

La volonté du RSEQ est d’éliminer le goulot qui se créait à la fin des études secondaires et collégiales.

Comme le précise Stéphane Auger, qui est directeur du département hockey du RSEQ, l’afflux de joueurs sortant du secondaire a créé une nécessité de développer les volets collégial et universitaire.

« Il y a environ mille joueurs qui sortent de secondaire 5 chaque année et qui se cherchent une place pour jouer au hockey. »

Et il y a derrière tout ça une réflexion sociétale afin d’éviter que les jeunes prennent le chemin des États-Unis ou d’autres provinces canadiennes.

« Ça nous permet de créer une rétention des cerveaux, ce sont nos futurs médecins, politiciens, avocats », souligne Auger.

Nombre d’équipes et évolution du RSEQ

22-2023

382 scolaire

25 collégial

3 universitaire

21-2022

375 scolaire

23 collégial

20-2021

Création du département hockey

375 scolaire (fusion avec deux ligues)

23 collégial

19-2020

128 scolaire, ajout de benjamin et D2

12 collégial

18-19

54

12 collégial

17-18

57

12 collégial

16-17

57

12 collégial

15-16

50

11 collégial

14-15

44 Début de la catégorie cadet

10 collégial

13-14

24

9 collégial

12-13

22

9 collégial

11-12

17 (création de la ligue scolaire)

8 collégial

10-11

8 collégial

Une expérience de rodage difficile pour l’ÉTS

Ce n’est pas chose facile que de lancer un tout nouveau programme de hockey universitaire de deuxième division. Les Piranhas de l’École de technologie supérieure avec leurs dix défaites en autant de matchs dans une saison de rodage peuvent en témoigner.

« C’est sûr que les résultats ne sont pas au rendez-vous. J’imagine que c’est dur pour les jeunes, mais ils sont solides et ils savent qu’on est en développement », reconnaît Danny De Courval qui est responsable du Centre sportif de l’ÉTS et des programmes sportifs.

Il faut dire que l’établissement compte peut-être 11 000 étudiants, mais ceux-ci étudient tous en génie. Cet aspect monufacultaire complique donc un peu le recrutement.

« On est parti de loin, on a commencé le programme en envoyant un courriel général à tous les étudiants pour leur demander s’il y avait un intérêt pour le hockey », explique De Courval.

« On a eu 140 réponses avec des niveaux vraiment disparates. On a un entraîneur qui fait pas mal de recrutement, alors on bâtit petit à petit. »

Optimiste

L’école se veut dynamique dans son recrutement et De Courval croit que ce n’est qu’une question de temps.

« Il y a tellement de jeunes qui jouent au cégep qu’ils vont venir cogner à la porte quand ils vont voir cette opportunité de continuer à jouer au hockey en étudiant ici. On veut montrer aux jeunes qui sont au Cégep qu’il y a autre chose après. »

L’établissement scolaire, qui est rattaché au réseau de l’Université du Québec, doit aussi composer avec un problème d’infrastructure hockey, ce qui est un peu ironique puisqu’on peut voir le Centre Bell quand on regarde par les fenêtres du côté nord.

« On est donc en recherche et on a un besoin d’un peu d’aide à ce niveau. Si on veut mettre en place un programme solide, ça va prendre une chambre et des heures d’entraînement stables. »

Expérience différente

L’ÉTS forme des ingénieurs qui ont une charge de cours importante en plus d’avoir des stages et des laboratoires. On ne vise donc pas à offrir la même expérience qu’en première division.

« On ne veut pas des jeunes qu’on va développer en joueurs de hockey, on veut développer des ingénieurs tout en leur donnant l’occasion de bonifier leur passage à l’école en leur donnant un programme de hockey solide qui va les encourager à poursuivre », explique Danny De Courval.

« L’année prochaine, l’intention c’est d’avoir quatre entraînements par semaine avec l’obligation d’être là à au moins trois d’entre eux. Ça ne sera jamais la structure de la D1. »