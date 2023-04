Tempête de verglas: l’Est-du-Québec s’en tire à bon compte

Le Québec a été scindé en deux par la situation météorologique, mercredi soir. On peut dire que l’est de la province était du bon côté, elle qui n’en a presque pas subi les effets.

Le système explosif qui a causé tant de problèmes dans le sud et l’ouest n’a atteint que de façon timide la région de Québec, avant de poursuivre sa course vers le Maine et les maritimes canadiennes, explique Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

Finalement, la capitale a reçu 5 à 10 cm de neige, et 2 à 4 mm de pluie verglaçante, très loin des plus de 30 mm qui sont tombés dans la métropole.

«Cet air doux là ne s’est pas rendu très, très loin [au-delà de Québec, NDLR] et certainement pas dans l’est du Québec et dans le nord, comme le Saguenay», où les précipitations verglaçantes ont été peu abondantes, dit le météorologue.

Les impacts ont généralement été modestes. Un père de 67 ans originaire de l’Île-du-Prince-Édouard est toutefois décédé tragiquement après une embardée sur l’autoroute 20 à Laurier-Station mercredi soir, pendant que les conditions étaient mauvaises.

Jeudi, des opérations de déglaçage ont également entraîné la fermeture temporaire d’une voie sur le pont Pierre-Laporte.

Peu de pannes

Presque coupé au couteau, le bilan des pannes d’Hydro-Québec montrait bien cette dualité, jeudi.

On n’a dénombré que très peu d’interruptions d'électricité dans la Capitale-Nationale, soit un fort contraste avec la tempête de vent de Noël, où c’est elle qui avait été la plus touchée.

En après-midi, la société d’État recensait tout de même trois pannes touchant 1227 clients en Chaudière-Appalaches, pendant que seulement 2 abonnés malchanceux étaient dans le noir à Québec.

Dans le Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et au Saguenay, tous les voyants étaient au vert.