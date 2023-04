Tempête de verglas: «On pense avoir perdu pour 200 000$ avec la panne»

Des commerces d’alimentation dans le sud du Québec prévoient perdre des milliers de dollars en raison de la tempête de verglas qui les oblige à fermer leurs portes ou encore à jeter leur nourriture en raison de la panne d’électricité.

• À lire aussi: Châteauguay: des milliers de maisons à risque d’inondation

• À lire aussi: [EN DIRECT] Tout ce qu'il faut savoir sur la tempête de verglas qui paralyse le Québec

• À lire aussi: Verglas dévastateur: «Soyez patients», demande le premier ministre François Legault

«C’est l’enfer. Au début, on trouvait ça drôle d’être dans le noir dans une cuisine et on gardait la tête haute. Mais quand j’ai vu que le courant ne revenait pas, j’ai pas dormi de la nuit pour trouver des solutions», raconte au Journal Danna Mazzola, déboussolée par les événements.

Photo fournie par Danna Mazzola

La jeune femme de 27 ans, qui est à la tête du traiteur Mazzola à Gatineau, confie que leur commerce familial n’a jamais manqué d’électricité en près de 30 ans.

«C’est environ 2500 repas qui n’ont pas pu être livrés aujourd’hui, notamment en raison des écoles qui ont dû fermer. En tout, on pense avoir perdu pour 200 000$ avec la panne qui empêche nos frigos et nos congélateurs de fonctionner. On va certainement jeter beaucoup de nourriture si l’électricité ne revient pas ce week-end», soupire Mme Mazzola.

Tout pour sauver la crème glacée

Robert Walkers, propriétaire de Crème Glacée Walkers sur la Rive-Sud de Montréal, n’a presque pas dormi pour sauver ses produits dans la nuit de mercredi à jeudi.

Photo fournie par Robert Walkers

«On est en crise ici, lance le commerçant au bout du fil. J’ai travaillé toute la nuit à transporter de l’essence pour nos génératrices à Mercier et à Châteauguay. On essaie de garder nos produits congelés. C’est assez spécial comme situation.»

M. Walkers ajoute qu’il se fiait sur le week-end de Pâques pour maximiser ses revenus, mais la tempête a fait fondre ses plans comme neige au soleil.

Photo fournie par Robert Walkers

«Avec tout ce qu’il se passe, on est obligé de fermer et on ne sait pas quand on va rouvrir. On a dû donner 50% de rabais sur notre stock à Châteauguay pour l’écouler avant de tout perdre», explique l’homme d’affaires.

Fermeture forcée

Le Journal a aussi constaté que des dizaines de restaurants et commerces ont été forcés de fermer jeudi en raison de la panne. Au moment d’écrire ses lignes, près de 1,2 million de foyers sont toujours sans électricité au Québec.

«Nous aurons des milliers de dollars en perte malheureusement. Nos produits devant être conservés et préparés au froid, nous ne pouvons pas travailler correctement et nous sommes dans l’incapacité de pouvoir ouvrir aujourd'hui», prévient par exemple Jérôme Pelletier, de la boutique Le Boucanier à Montréal.

Voici quelques restaurateurs ayant fermé leurs portes jeudi puisqu’ils sont privés d’électricités :

Rappelons que selon le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), «une panne d’électricité supérieure à 6 heures implique un ménage parmi les aliments entreposés dans le réfrigérateur».

Toujours d’après le ministère, un congélateur rempli peut toutefois conserver des aliments sans problème durant 48h.