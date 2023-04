Trump: le cauchemar qui ne finit plus

Donald Trump est un cauchemar politique qui n’en finit plus de ne pas finir. Tel un félin détraqué aux neuf vies, rien, il faut croire, ne semble pouvoir arrêter les ambitions mégalomaniaques du multimilliardaire de 76 ans.

Rien. Pas même son arrestation cette semaine par la police. Pas même les 34 chefs d’accusation le visant pour conduite criminelle et ingérence alléguées lors des élections présidentielles de 2016.

Pas même son incitation évidente à l’émeute en amont du saccage du Capitole le 6 janvier 2021 par des fidèles enragés et armés.

Polarisation extrême

Rien ne l’arrête. Pas même la haine xénophobe et la polarisation extrême qu’il sème à tout vent depuis des années au sein de la population américaine et bien au-delà de ses frontières.

Pas même, pourtant à l’ère de #MeToo, sa misogynie grossière et décomplexée qui, sous la férule de juges de la même eau qu’il a nommés, a fait perdre à des millions d’Américaines leur droit à l’avortement selon l’État dans lequel elles résident.

Rien ne l’arrête. Certains experts prédisent même qu’il pourrait remporter à nouveau l’investiture républicaine et la prochaine présidentielle.

Le tout – et c’est de loin le plus inquiétant – au sommet du pouvoir de la plus grande puissance mondiale. Une démocratie aussi, nous dit-on. Au secours.

Par quelle providence ?

Bienvenue au déclin de l’empire américain, comme dirait Denys Arcand... La question qui tue : pour combien de temps encore ?

Par quelle providence les États-Unis et le reste de la planète, dont nous, son petit voisin du nord, pourraient néanmoins échapper à son retour éventuel à la Maison-Blanche ? Aussi bien monter les marches de l’Oratoire sur les genoux.

L’année de ma naissance, John F. Kennedy était élu président des États-Unis. Comme un ami me l’a fait remarquer, six décennies plus tard, nous voilà face à un retour possible à la présidence de Donald Trump.

Comme régression politique, c’est tout simplement ahurissant.