Un million de logements sans électricité: Québec fera le point sur la tempête de verglas

Les autorités feront le point jeudi matin sur la tempête de verglas qui a causé d’énormes dégâts dans le sud-ouest du Québec la veille et laissé plus d’un million de ménages sans électricité, en plus des désagréments causés sur le réseau routier jonchés de branches d’arbres.

Sur son compte Twitter, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé une conférence de presse à 9 h avec le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, pour voir où en est la situation.

Des renforts vont venir prêter main-forte aux équipes d’Hydro-Québec qui sont déjà à pied d’œuvre sur le terrain pour réparer les nombreuses pannes d’électricité, dont la plupart ont été enregistrées dans les secteurs du Grand Montréal et de l’Outaouais.

Il s’agit de la pire tempête de verglas depuis la catastrophe de 1998 qui a apporté dans son sillage entre 15 et 30 mm de verglas sur plusieurs secteurs du sud-ouest du Québec. Plusieurs arbres arrachés encombrent le réseau routier, notamment à Montréal.

Jeudi très tôt, plus d’un million de foyers étaient toujours plongés dans le noir à travers tout le Québec, avec près de la moitié dans la région de Montréal, affectée par plus de 640 pannes, selon un bilan de la société d’État qui prévoit un point de presse à 11 h.

En raison des conditions climatiques difficiles dans le sud du Québec, plusieurs écoles de la province ont été forcées de fermer leurs portes jeudi, à l’image du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île et du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys.

C'est le cas également du Centre de services scolaire de Montréal, dont tous les établissements seront fermés «en raison des pannes d'électricité et de l'incertitude quant au rétablissement du service», selon ce qu’il a annoncé sur Twitter.