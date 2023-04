Verglas: attention au risque d’intoxication au monoxyde

Avec les coupures d'électricité provoquées par la tempête de verglas qui s’abat sur la province depuis mercredi, Urgences-Santé rappelle à la population de ne pas utiliser certains appareils d’appoint pour éviter toute intoxication au monoxyde de carbone.

En entrevue à TVA Nouvelles, mercredi matin, Jean Pierre Rouleau, porte-parole corporatif d’Urgences-Santé, a rappelé aux citoyens ne jamais utiliser à l’intérieur des appareils conçus pour l’extérieur, tel que des barbecues au charbon de bois ou au propane, une génératrice ou encore des équipements de camping.

Bien que ces appareils soient utiles en cas de panne d'électricité, ils peuvent causer des intoxications au monoxyde de carbone s'ils sont utilisés à l'intérieur.

«Souvent lorsqu’il y a une panne d’électricité, les gens sont amenés à utiliser [...] des appareils d’appoint où il y a une combustion [...]. Il faut être extrêmement prudent quand on utilise ce type d’appareils là. Il faut s’assurer d’une part qu’on soit dans un endroit qui est bien ventilé et que l’appareil soit bien entretenu», a indiqué M. Rouleau.

Le porte-parole d’Urgences-Santé rappelle également que le monoxyde de carbone est un gaz «très sournois», qui ne se voit pas et ne se sent pas. Respirer du monoxyde de carbone peut être très dangereux pour la santé et peut même entraîner la mort.