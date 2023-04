Verglas: le bon voisinage aide les Gatinois, aux prises avec des pannes majeures

La malchance continue de s’abattre sur des Gatinois qui ont vécu deux inondations dans les dernières années et dont plusieurs sont toujours sans courant à cause du verglas qui s’est abattu sur le Québec mercredi.

«Là, on se croise les doigts pour que la rivière ne monte pas», a raconté Fatima Pereira, en haussant la voix pour se faire entendre dans le bourdonnement des génératrices.

Par crainte de subir une troisième inondation en six ans, Mme Pereira a déjà branché ses pompes de puisard aux génératrices tandis qu’une autre alimente la maison.

«On s’est habitués» a-t-elle lancé, sourire en coin.

Le Centre sportif à la rescousse

L’administration de la mairesse France Bélisle a ouvert le Centre sportif de Gatineau à ceux qui sont toujours sans courant. Plusieurs dizaines de personnes y ont trouvé refuge, jeudi.

Une Française d’origine, Mina Tami, fait contre mauvaise fortune bon cœur.

«Pour l’instant ça va, parce que ça nous fait un peu une désintox des appareils électriques, donc on a ressorti les jeux», a déclaré la mère de deux enfants.

«Nos nouveaux amis nous proposent d’aller cuisiner chez eux. Il y a vraiment de l’entraide, c’est magnifique.»

Un bon voisinage

Rencontrée devant sa maison du district Lucerne, Marie-Josée Cléroux avait le moral malgré le manque d’électricité, le bon voisinage aidant.

«Hier on avait nos petits enfants qui sont venus coucher chez nous, ils ont un an et demi et trois ans. Ils sont venus coucher chez papi et mamie pendant la semaine», a-t-elle déclaré.

Même son de cloche dans le district de Deschênes, à quelques minutes en voiture, où Cindy Graveline discutait avec son voisin sur la panne qui a touché le secteur dès l’après-midi mercredi.

«On a sorti les cahiers à colorier!», a lancé la mère de 4 enfants, qui a profité du manque d’électricité pour ressortir le barbecue un peu plus tôt que prévu.

Une région touchée, encore

L’Outaouais est une des régions les plus fortement touchées par les intempéries.

En point de presse, la mairesse France Bélisle a conseillé aux citoyens de «s'équiper pour les 72 prochaines heures».

Vers 16 h, jeudi, quelque 100 000 clients n’avaient toujours pas été rebranchés, sur un total de 227 000, et près de 60 000 foyers gatinois sur 145 000 attendaient toujours de pouvoir rallumer la lumière.

Les bureaux du gouvernement fédéral n’ont pas été épargnés. Dans un courriel, le Conseil du Trésor a confirmé que 22 édifices gouvernementaux étaient toujours fermés dans la région de la capitale fédérale vers les 17h jeudi.

L’entièreté du réseau de parcs de la Commission de la capitale nationale (CCN) était fermé jeudi, et pourrait le rester pour encore plusieurs jours, a affirmé l’organisation dans un courriel.

«Plusieurs arbres et branches d’arbres sont tombés sur les sentiers et devront être retirés lorsque l’accès au réseau sera sécuritaire pour nos équipes», a-t-on fait savoir.

La ville de Gatineau a vécu son lot s’intempéries dans les dernières années.

Une partie de la ville a été inondée en 2017 et 2019, alors qu’une tornade a dévasté plusieurs quartiers en 2018.