[VIDÉO] Faire son testament en ligne, une pratique sécuritaire?

La pandémie a accéléré le virage numérique de la plupart des domaines d’affaires au Québec, et le notariat n’y a pas échappé.

Aujourd’hui, il est possible de créer des documents notariés, comme un testament, entièrement en ligne. Mais comment savoir si ces documents officiels, importants et confidentiels le restent même quand on les crée à distance?

On a rencontré Me François L’Heureux, notaire généraliste et membre de la Chambre des notaires du Québec, ayant développé une expertise en lien avec l’acte notarié technologique, afin de discuter du passage au numérique du droit notarial.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour mieux comprendre comment la technologie change le monde du notariat.

Signer des documents notariés à distance est tout aussi sécuritaire que de le faire en personne. D’abord, il faut savoir que les notaires procèdent toujours à la vérification de l’identité de leur client en demandant des pièces d’identité par vidéoconférence, en plus de valider leur adresse courriel utilisée pour la signature des documents.

De plus, la Chambre des notaires du Québec fonctionne avec un système sécurisé qui gère la sécurité des documents et conserve une copie de chacun d’entre eux.

Pour un bon conseil, allez voir un notaire! Et pour en apprendre plus sur le droit notarial, visionnez les autres capsules de la série produite en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec.



