Depeche Mode reviendra sur les « lieux du crime » dimanche à Québec

Dave Gahan et Martin Gore seront de passage parmi nous dans les prochains jours pour deux concerts de Depeche Mode. Leur spectacle à Québec, dimanche soir, surviendra 30 ans après la fameuse altercation au Château Frontenac qui avait mené à une comparution de Gahan au palais de justice. Que faut-il savoir sur ce groupe qui a été intronisé en 2020 au Rock and Roll Hall of Fame? Le Journal vous présente sept faits.

1) Comparution et concert

En septembre 1993, Depeche Mode a fait doublement les manchettes avec son passage à Québec. Arrivés au Château Frontenac dans la nuit précédent le concert, les musiciens avaient eu maille à partir avec le service de sécurité de l’hôtel, puis avec les policiers, en raison d’une coupure de courant prévue par l’établissement. Le chanteur Dave Gahan et son garde du corps Daryl Levy, avaient même dû comparaître au palais de justice le jour du spectacle pour voies de fait et entrave au travail des policiers. Les accusations avaient été abandonnées. En soirée, les quelque 7000 spectateurs n’y avaient vu que du feu avec une prestation sans faille des musiciens. Depeche Mode n’est revenu qu’une seule fois à Québec depuis ces événements : le 11 juin 2001 au Colisée Pepsi.

2) Un nouvel album encensé

Photo courtoisie

Le 24 mars dernier, Depeche Mode lançait son 15e album en carrière : Memento Mori. L’album était le premier à être écrit sans le claviériste Andy Fletcher, décédé en mai 2022. Rapidement, le disque a été encensé par la critique. L’agrégateur Metacritic.com, qui comptabilise les critiques professionnelles, lui a donné une cote globale de 85/100. «Un triomphe absolu», a écrit The Quietus, qui lui a attribué une note parfaite. «Leur travail le plus puissant de ce siècle», a dit Uncut.

3 ) Une tournée sans Andy Fletcher

Photo d'archives, AFP

Le départ soudain de Fletcher l’an dernier – d’une dissection aortique à l’âge de 60 ans – aurait pu sonner le glas de Depeche Mode. Mais les deux membres fondateurs restants, Dave Gahan et Martin Gore, ont décidé de se retrousser les manches et de repartir sur la route. Dans son nouveau concert, le groupe joue ses succès et quelques nouveaux titres durant deux heures. Encore là, les échos des premiers concerts ont été très positifs.

4) Dave Gahan remplace Vince Clarke

Photo d'archives, AFP

Considéré comme un cofondateur de Depeche Mode, Vince Clarke n’a pas fait long feu avec le groupe. Le musicien a collaboré au premier album de la formation, Speak & Spell, écrivant même leur premier succès, Just Can’t Get Enough. En novembre 1981, il annonçait toutefois son départ du groupe, car il vivait mal avec l’aspect public du métier. Il n’en fallait pas plus pour que Dave Gahan prenne le micro laissé vacant par Clarke.

5) Martin Gore la tête pensante

Photo d'archives, AFP

De par sa nature extravertie et sa prestance sur scène, le chanteur Dave Gahan représente souvent le visage de Depeche Mode. Mais il faut savoir que la quasi-totalité des chansons du groupe a été écrite par le guitariste Martin Gore. On lui doit notamment les succès Enjoy the Silence, Personal Jesus, People Are People et Policy of Truth. Gore a aussi écrit la majorité des titres du nouvel album, Memento Mori.

6) Un succès tardif en Amérique

Depeche Mode a connu quelques succès dance de ce côté-ci de l’Atlantique au début des années 1980. Mais c’est avec People Are People, en 1985, que le groupe a réussi à percer le grand public nord-américain. La chanson s’est alors hissée en 13e place du Billboard Hot 100. Trois ans plus tard, le groupe remplissait au maximum de sa capacité le stade Rose Bowl, à Pasadena, en Californie. Pas moins de 60 453 spectateurs y avaient assisté, un fait d’armes impressionnant considérant que Depeche Mode n’avait eu jusque-là qu’une seule chanson dans le Top 40 aux États-Unis.

7) Au Rock and Roll Hall of Fame

Pour Depeche Mode, la troisième fois fut la bonne. Après avoir été en nomination en 2017 et 2018, le groupe a finalement été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2020, en compagnie notamment de Whitney Houston et Nine Inch Nails. Les Britanniques n’ont pas volé leur place puisqu’ils ont vendu plus de 100 millions d’albums en carrière. Le magazine Q a aussi inclus Depeche Mode dans sa liste des 50 groupes qui ont changé le monde.

Depeche Mode sera en concert dimanche (Centre Vidéotron de Québec) et mercredi (Centre Bell de Montréal). depechemode.com