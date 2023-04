GOULET (née GOYER), Jeanne



À Montréal, le 5 avril, à l'âge de 89 ans, est décédée Jeanne Goyer, épouse de feu Raymond Goulet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Élisabeth), Denis (Danielle), Raymond Jr (Louise), Micheline (Daniel), Jacques, Céline (Marcel) et Rémi, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Rollande, Pierrette, Carmen et Raymonde, sa belle-soeur Diane, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le mardi 11 avril de 10 h à 16 h auT : 514 721-4925 - j.a.guilbault@videotron.ca(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 16 h en la chapelle du complexe funéraire.Des dons à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.