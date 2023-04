Attention aux fausses annonces de logement

Un homme a été pris au dépourvu quand il s’est rendu compte que sa maison avait été mise en location à son insu par des arnaqueurs. En deux semaines, près d’une centaine de personnes ont cogné à sa porte pour réclamer une visite.

Dominique Melançon habite une maison de ville à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la Rive-Sud de Montréal. Il a été très surpris lorsqu’une première personne a sonné à sa porte.

« Désolé, ma maison n’est pas à louer », lui a-t-il répondu.

Le visiteur lui a alors dit avoir vu son annonce sur Marketplace et qu’on lui avait demandé un dépôt de 1800 $ pour une visite. Cette somme était l’équivalent de deux mois de loyer et devait démontrer la capacité de payer d’un possible locataire, selon ce qui était écrit dans l’annonce.

M. Melançon a raconté sa mésaventure à l’émission J.E., qui présente une enquête sur les arnaques de location, à 21 h 30 ce soir à TVA.

Photos trompeuses

Les auteurs de la fausse annonce indiquaient aux gens de se présenter à sa porte à toute heure du jour.

« Les gens venaient de 7 heures le matin à 10 ou 11 heures le soir. Ils insistaient parfois à la limite du harcèlement », dit M. Melançon.

« Tu voyais que les gens étaient désespérés. L’une s’est mise à pleurer dans l’entrée, elle a dit : “C’est toutes mes économies, j’avais fait des plans pour m’installer ici.” Ma conjointe a dû lui dire que notre maison n’était pas à louer. Une autre a voulu me faire une offre d’achat. »

L’arnaqueur a pris les photos d’une maison voisine qui était en vente en donnant l’adresse de M. Melançon. L’annonce affichait un prix de seulement 900 $ par mois, alors qu’une maison semblable peut se louer jusqu’à 2000 $ par mois dans ce secteur.

Enquêtes

La police de Saint-Jean-sur-Richelieu a reçu plusieurs plaintes pour des arnaques du genre.

Le sergent Jérémie Lévesque affirme que 75 % des enquêtes ont démontré que l’argent des victimes a été encaissé en Afrique.

« Des dépôts ont été faits dans un site de paris sportifs de Cotonou au Bénin. Nos enquêtes s’arrêtent là, car les échanges outre-mer avec Interpol sont très compliqués », explique-t-il.

Jeff Horncastle du Centre antifraude du Canada confirme lui aussi que les auteurs proviennent souvent d’organisations criminelles d’outre-mer.

►Près de 1600 personnes ont signalé au Centre antifraude avoir été victimes d’arnaques liées aux logements depuis trois ans pour une somme totalisant 2,4 M$.

Piégé par un site web

Un homme qui veut s’installer à Gatineau a perdu 150 $ après avoir trouvé un 4 et demi sur le site appartementcanada.ca.

Le site offre des logements partout au Canada et il suffit de spécifier dans quelle ville on en recherche un, combien de pièces, combien on veut payer, et on vous fait une offre.

Jean, qui demande qu’on taise son nom de famille, s’est donc fait proposer un 4 et demi à Gatineau. Quand il a demandé à visiter, on lui a réclamé 150 $. Il a hésité avant d’accepter.

On lui a demandé à nouveau de l’argent par la suite, soit la moitié du premier mois de location avant la visite. C’est à ce moment qu’il s’est rendu compte qu’il s’était fait avoir.

« Certains éléments me chicotent comme le fait que ce soit un site non sécurisé qui focalise vraiment sur l’envoi de paiement, on ne sait pas trop où à l’extérieur du pays », dit Steven Lachance, un expert en cybersécurité.

Selon ce qu’il a constaté en faisant des recherches approfondies, le site est hébergé sur les serveurs de Google à Kansas City. Il y a un numéro de téléphone allemand et les courriels de appartementcanada.ca sont hébergés sur des serveurs en France.

Faux agents

Steven Lachance estime que « c’est clairement une opération étrangère en Europe destinée à faire de la fraude au Canada et ailleurs. »

Le site de appartementcanda.ca utilise aussi des photos de personnalités publiques présentées faussement comme des agents, dont la femme d’affaires Danièle Henkel et l’animatrice Élise Marquis

« Nous n’avons rien à voir avec ce site de location d’appartements », a confié Danièle Henkel à l’émission J. E. Cette dernière est sous le choc, car les arnaqueurs ont mis sur leur site une photo où on la voit avec des membres de sa famille.

Quant à Élise Marquis, elle se dit horrifiée de voir sa photo sur un tel site.

« J’ai de la compassion pour ceux qui se font prendre là-dedans », laisse-t-elle tomber.