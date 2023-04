Brunch à petits prix: un menu de Pâques bon et pas cher

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 6 au 12 avril 2023

Eh oui, c’est déjà le week-end de Pâques ! Pour l’occasion, voici un dossier avec plein d’idées de recettes et de trucs pour recevoir à petit prix pour le brunch !

Un brunch, c’est toujours un beau moment pour se rassembler (c’est même souvent l’idéal pour les familles avec de jeunes enfants !). Mais ça peut aussi être très économique ! On met de côté les protéines et viandes dispendieuses et on a aussi plus de latitude pour s’adapter aux rabais de la semaine. De plus, même si on peut servir de l’alcool (en mimosas par exemple), ce n’est absolument pas une obligation. Ça peut aussi faire une grande différence sur le montant total de la facture que d’opter pour des breuvages non alcoolisés pendant le repas.

Parlant de rabais, vous trouverez ci-bas une liste des aubaines en épicerie qui valent la peine en vue de la réception de Pâques.

RABAIS DE LA SEMAINE

La clé pour un brunch réussi ? L’organisation !

D’abord, parlons de quantités. Le brunch, c’est à la fois un déjeuner et un dîner, et c’est le repas préféré de plusieurs. Comme il n’y a pas d’apéro ou de grignotines avant le repas, comme c’est souvent le cas pour un souper, l’appétit est très habituellement au rendez-vous. Il est donc difficile de calculer un nombre de portions exact, mais il faut souvent y aller à la hausse.

Idéalement, on prépare de tout en assez grande quantité pour que tout le monde puisse garnir son assiette sans avoir à se rationner. On en fait donc plus, quitte à avoir quelques restants ! Et trop de bacon cuit, c’est un beau problème : ça peut faire de beaux BLT pour les dîners de la semaine ! Trop de crêpes ? On transforme le tout en crêpes salées pour le souper. Les œufs brouillés peuvent garnir un riz frit et si on a trop de bines... ça se congèle ! Votre brunch pourra en quelque sorte vous servir de meal prep !

Quand on dit organisation, on pense d’abord au menu. Que veut-on servir (et qu’est-ce qui est réaliste) ? Nos invités ont-ils des restrictions alimentaires ? C’est toujours bien de vérifier avant afin que tout le monde puisse en profiter. Si on a un budget à respecter, on peut aussi opter pour des éléments clés peu chers en plus grande quantité (comme des œufs, des rôties et des crêpes qu’on accompagne des fruits au rabais du moment).

Ensuite, on fait le tour des recettes et de leur préparation pour cibler tout ce qui peut être fait à l’avance. Ça permet de passer moins de temps en cuisine le jour même et de profiter de la présence de nos invités. Dans le meilleur des mondes, on peut se préparer une liste avec le menu ainsi que les temps et températures de cuisson au four pour se faire un petit horaire des éléments à cuire et à réchauffer. C’est utile à la fois pour ne pas oublier complètement un élément du brunch au frigo le moment du repas venu, mais aussi pour ne pas perdre le fil en faisant des allers-retours entre l’entrée et la cuisine pour accueillir famille et amis !

Le brunch, c’est l’occasion parfaite d’opter pour un repas de type buffet : tout le monde se sert... et tout le monde mange en même temps et à sa faim ! Voici une liste plus générale du type d’éléments qu’on peut servir et dans laquelle on peut piger pour obtenir un buffet varié :

Crêpes ou pancakes

Œufs brouillés (plus faciles à préparer en grande quantité et non à la demande) ou omelette

Pain ou rôties avec cretons ou tartinade

Viennoiseries

Fèves au lard

Viande au choix (une ou plusieurs) : saucisses, bacon, jambon

Pommes de terre

Plateau de fruits

Options végétaliennes (au besoin) : tofu brouillé, viande végétale, crêpes ou pancakes à base de produits végétaux.

Et, finalement, dans un monde idéal, on s’assure d’avoir terminé la mise en place la veille : installation de la section du buffet, dressage de la table, terminé le nettoyage et la préparation des éléments du service (coupe des fruits et précuisson de certains aliments, remplir la machine à café, faire des pichets d’eau et/ou de jus). On peut ainsi se réveiller le jour même sans être trop à la course... et profiter de la journée !

Menu

Le menu qui suit est pensé pour être réalisé avec des protéines du quotidien assez économiques et qu’on a souvent sous la main (ou qui sont faciles à trouver en ce week-end pascal, contrairement au classique jambon !). Vous y trouverez aussi de petites notes avec des trucs pour adapter les recettes au besoin ainsi que pour prendre de l’avance. Ce menu se veut simple, assez rapide à cuisiner, et réalisable même si on est à la dernière minute. Les options végétariennes et végétaliennes sont aussi bien identifiées. Il y a de tout... pour tout le monde !

BRUNCH DE PÂQUES

CRÊPES MINCES

Recette tirée de zeste

Photo Adobe Stock

Bon à savoir !

Les crêpes, c’est souvent plus long à cuire que ce qu’on croit. Personne n’a envie de passer son matin planté devant le four à veiller sur leur cuisson. Le point positif, c’est qu’on peut très bien les préparer la veille ! Un bon truc pour éviter qu’elles collent toutes ensemble et ainsi faciliter leur service pendant le brunch : on les empile en paquet de 10 en les séparant des morceaux de papier parchemin. Le jour J, on les décolle rapidement et on réchauffe une pile à la fois selon la demande en la mettant une dizaine de minutes au four, et le tour est joué ! D’ailleurs, si vous avez préparé trop de pâte à crêpes, vous pouvez très bien la congeler. On brasse bien une fois décongelée et c’est comme un mélange tout frais !

POUDING AU CROISSANT À L’ÉRABLE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Isabelle Sévigny

Bon à savoir !

Ici, c’est une autre version du pain doré : on peut toujours utiliser le pain qu’on veut ou qu’on a, c’est surtout une question de ratio pâte-liquide ! D’ailleurs, le tout pourrait avoir été préparé la veille et être enfourné le jour même.

TOFU BROUILLÉ WESTERN

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Bon à savoir !

Ne pas confondre la levure alimentaire (ou levure nutritionnelle) avec la levure chimique (poudre à pâte) ou la levure instantanée : c’est en fait une levure inactive très protéinée et au goût fromagé (on dit que c’est le parmesan des végétaliens !).

Comme ce tofu brouillé se conserve jusqu’à trois jours au réfrigérateur, il pourrait avoir été préparé la veille au besoin.

FÈVES AU SIROP D’ÉRABLE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Bon à savoir !

La recette peut être préparée la veille et réchauffée le jour du brunch.

MINICHOCOLATINES FACILES À CUISINER

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jodi Pudge

Bon à savoir !

La pâte prend une nuit à décongeler au frigo, c’est à ne pas négliger. Les chocolatines peuvent être préparées tôt le matin de la réception et pourront être servies telles quelles quelques heures plus tard.

Comme la pâte feuilletée surgelée du commerce est habituellement végétalienne, vous pouvez obtenir une version complètement végétale en remplaçant l’œuf par une boisson végétale pour la dorure.

CRETONS VÉGÉS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

OMELETTE SOUFFLÉE CHÈVRE, CIBOULETTE ET PERSIL

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Bon à savoir !

Pas de fromage de chèvre ? Du feta fera très bien l’affaire... ou même n’importe quel fromage en bloc, râpé, qu’on a sous la main !

CRETONS À L’ANCIENNE

Recette tirée de zeste

Photo Adobe Stock

Bon à savoir !

Ici, on garde en tête que la base de la recette, c’est de la viande hachée ! Si on a du poulet haché ou même du veau haché, ce sera tout aussi bon. Quant au pain, s’il s’agit de pain tranché, on peut mettre la croûte parce qu’elle n’est pas trop dure. Et si on ne met que la mie, on ne jette surtout pas les croûtes ! On peut les mettre au congélateur pour de futurs croûtons ou pour de la chapelure.

SAUCISSES CAMPAGNARDES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Bon à savoir !

2 ml, c’est un peu moins qu’une demi-cuillère à thé alors que 4 ml, c’est un peu moins qu’une cuillère à thé. Pour l’eau froide, comme une tasse équivaut à 250 ml, mettez-en un peu moins.

PETITES PATATES À DÉJEUNER

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Bon à savoir !

La première étape pourrait avoir été réalisée la veille (la précuisson des pommes de terre). Sinon, un bon raccourci peut être d’utiliser des pommes de terre rissolées surgelées du commerce et de les assaisonner en suivant la recette !

PLATEAU DE FRUITS

Ici, ce n’est pas sorcier... on met les fruits qu’on a ou qu’on aime ! (Question de conservation, on évite de laver trop d’avance les petits fruits et on coupe les fruits qui oxydent à la dernière minute.)

Veillez à séparer les fruits si certains de vos convives ont des allergies alimentaires.

Voici une sélection de fruits qu’on trouve au rabais cette semaine :