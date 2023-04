HENRICHON, Jeannine



À Montréal, le 2 avril 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Jeannine Henrichon, épouse de feu Archie Corriveau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 10 avril 2023 de 10h à 14h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Grace Dart pour leur soutien et les bons soins prodigués ainsi que tous les amis(es) résidents au 35 Maywood à Pointe-Claire.