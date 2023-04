Congé de Pâques: la manne pour les restos de Québec

Avec la fin de semaine pascale, les restaurateurs de Québec anticipent une hausse importante de l’achalandage, certains enregistrant même des records de réservations.

• À lire aussi: Tempête de verglas: «On pense avoir perdu pour 200 000$ avec la panne»

• À lire aussi: L’«une des plus grosses» pannes de son histoire: c’est la ruée vers les restos pour se réchauffer à Laval

C’est le cas notamment au District Gourmet, situé dans le QG, sur la route de l’Église à Sainte-Foy. Vendredi, près de 500 personnes avaient réservé leur place pour le brunch de Pâques.

Crabe des neiges, crevettes, gaufres décadentes et déjeuners traditionnels seront à l’honneur, alors que trois des sept restaurants de l’établissement proposeront des menus spéciaux pour la fête pascale.

«Nous sommes très satisfaits», affirme la directrice des communications, Marie-Andrée Houde.

La météo du bon bord

Avec le soleil au rendez-vous, bien des gens risquent d’avoir le sourire aux lèvres.

«La température y joue énormément. On voit beaucoup de voitures avec des plaques des États-Unis et de l’Ontario. On s’attend à avoir beaucoup de monde», a partagé Helder Hasmukh, directeur général du restaurant Le Portofino, dans le Vieux-Québec.

Sur la Grande Allée, c’est aussi le retour des beaux jours.

«On a encore des disponibilités, puisqu’on a de grands établissements avec beaucoup de capacité, mais déjà le livre de réservations est plus que rempli», a fait part Jonathan Ollat, copropriétaire de L’Atelier et de l’Ophelia.

Au Cosmos Lebourgneuf, les affaires pour la fin de semaine de Pâques s’annoncent aussi très bonnes.

«On affiche complet jusqu’à lundi! J’exagère à peine», a lancé Francis Dessureault, copropriétaire.

«Ce sont des journées très achalandées. Nous avons donc le personnel sur place qui est nécessaire. On fait des ajustements et on en rajoute pour maximiser le service et diminuer le temps d’attente», a-t-il ajouté.

Complet

Pour ce dimanche, on affiche complet au Manoir Montmorency, qui compte quelque 400 places, depuis plus de deux semaines déjà.

Dans le Vieux-Port, on s’attend aussi à une fin de semaine très achalandée, alors que l’hôtel Port-Royal est complet. Le chef propriétaire du restaurant adjacent s’attend lui aussi à un gros week-end pascal, alors que des menus spéciaux ont été élaborés pour l’occasion. «On sent déjà l’effervescence dans le Vieux-Port. On est prêt», dit Nicolas Couture.