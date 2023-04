En ligne avec Frédérick De Grandpré

Le comédien et chanteur québécois Frédérick De Grandpré est né à Saint-Nicolas, aujourd’hui Lévis. Jamais il n’aurait pensé qu’un jour qu’il incarnerait le rôle de Kevin Costner dans Le Bodyguard ou celui de Claude Poirier. Permettez-moi d’ajouter que, en tant qu’amateur de comédies musicales, les interprétations de Whitney Houston par Jennifer-Lee Dupuy et de Kevin Costner par Frédérick De Grandpré m’ont fait vibrer.

Tes parents t’ont enseigné les valeurs de la vie.

Mon père, Pierre, et ma mère, Colette, nous ont enseigné les valeurs de la vie et l’importance d’une belle vie familiale. Le blasphème n’était pas admis dans le vocabulaire de mes frères – Alex et Max – et moi.

Il y avait beaucoup d’activités familiales.

Les trois garçons accompagnaient nos parents à différents centres de ski au Québec. Sans oublier que l’été, c’était la découverte du plein air.

Du camping sauvage avec ton père.

Papa est un ancien scout, alors à compter de l’âge de 10 ans, je me retrouvais avec mes deux frères à faire du camping sauvage avec lui. La veille de notre périple, nous préparions la nourriture, sans oublier nos vêtements, notre équipement et les produits sanitaires.

Rendez-vous au panneau d’identification du 18 km : direction Parc de la Jacques-Cartier.

On débarquait de la fameuse station-wagon de mon père qu’on laissait derrière nous au stationnement.

Vous déchargiez la voiture et vous vous rendiez à pied au bord du lac.

C’était du camping sauvage et non pas du camping de luxe. J’avais 10 ans, mes frères 8 et 6 ans, lorsque nous étions en route vers la vie en plein air.

Aviez-vous peur la nuit ?

Non. Nous allions à la pêche, faire des randonnées et escalader les montagnes. Nous étions tellement fatigués qu’à la fin de la journée nous nous endormions rapidement.

Votre dernier voyage a été bouleversant.

C’était une première pour grand-papa. Ce fut une aventure passionnante, car les mauvaises conditions météorologiques nous guettaient.

L’eau du lac a débordé.

Le bruit des rapides d’eau était tellement fort durant la nuit qu’il nous a réveillés. L’eau avait creusé le bord de nos tentes, nous avons donc dû les déplacer. Le lendemain matin, nous avons vu qu’il y avait eu des glissements de terrain dans la vallée.

Tu étais un partisan des Nordiques.

Peter Stasny ne demeurait pas loin de chez moi. D’ailleurs, j’ai un bâton autographié du gardien Daniel Bouchard que mon père a toujours chez lui.

Tu étais souvent la risée de ta classe.

Au primaire, j’avais beaucoup de difficulté à lire et écrire. Ma confiance était continuellement mise à l’épreuve. Cependant, mes parents me répétaient que je devais changer le négatif en positif. À l’âge de 11 ans, j’ai compris.

Les arts martiaux ont rebâti ta confiance.

À l’âge de 11 ans, c’était le début d’une nouvelle vie pour moi, car les arts martiaux m’ont permis de retrouver ma confiance en moi. J’ai travaillé très fort et aujourd’hui, je suis ceinture noire en taekwondo.

Tu as participé aux Jeux panaméricains.

Le comité des Jeux panaméricains n’a jamais cru que j’avais 17 ans, car je mesurais un peu plus de 6 pieds et pesais 200 lb. Le comité m’a inscrit dans la catégorie adulte de ma discipline, mais contre toute attente j’ai terminé au quatrième rang.

Tu as découvert l’impro au secondaire.

L’impro m’a ouvert la porte vers mon choix de carrière que j’adore aujourd’hui. Au Cégep de Sainte-Foy, j’étudiais en dessin industriel avant de m’orienter vers les arts et lettres.

Quel est ton premier emploi ?

J’avais 12 ans, lorsque j’ai fait mes débuts comme moniteur dans les parcs et camps de jour, ce qui m’a permis de m’apercevoir que j’aimais chanter. Un été, j’ai décidé d’aller travailler sur une ferme. Après une semaine, j’ai demandé à mon ancien patron s’il voulait me réengager à titre de moniteur.

Vous chantiez beaucoup à la maison.

Maman aimait la musique, du rock’n’roll, surtout la voix d’Elvis Presley. Les trois gars l’accompagnaient et nous nous amusions à danser avec elle sous le regard de mon père.

Tes parents t’ont enseigné deux aspects importants de la vie.

À trois ans, mon père m’a prêté son marteau afin que l’on construise un jeu en styrofoam. Tandis que ma mère m’a enseigné l’art culinaire.

Ta grand-mère a trouvé ta première voiture.

Une Datsun GX 310 bleu poudre usagée. Ensuite, j’ai eu la voiture de ma mère, une Chevrolet, moins usagée.

Tu as toujours aimé le cinéma français

J’aurais aimé jouer avec Gérard Depardieu. Le comédien, Widemir Normil, avec qui je partage la scène dans la pièce musicale Le Bodyguard, est un homme que j’admire.

Tes deux filles sont ta fierté et ta joie de vivre.

Stella, 12 ans, et Mélina, 10 ans, sont sans aucun doute ma fierté et ma joie de vivre. Lorsque nous avons des visiteurs chez nous, elles participent à de nombreuses conversations et sont très à l’aise pour exprimer leurs pensées.

Ta conjointe est native de Drummondville.

Ma conjointe, Annie Verrier, native de Drummondville, est une femme d’affaires avertie que j’ai rencontrée il y a 16 ans. Elle est toujours aussi exceptionnelle.