Isabelle Boulay: chanter avec la désobéissance et la désinvolture de la cinquantaine

Isabelle Boulay, qui a célébré son cinquantième anniversaire de naissance en juillet dernier, a lancé dernièrement un nouvel album, Les chevaux du plaisir, dans lequel elle interprète des pièces du chanteur français Alain Bashung.

Un projet qui n’aurait pas été possible plus tôt dans sa vie, a-t-elle laissé entendre, vendredi, sur le plateau de l’émission Le monde à l’envers. «En ayant passé ce cap-là [de la cinquantaine], j’ai l’impression que le temps file encore plus vite. Quand on a un certain bagage, une expérience de vie, mais aussi beaucoup de métier, à un certain moment on se dit “qu’est-ce que je n’ai pas fait que je regretterais de ne pas avoir fait, si j’avais eu l’occasion de le faire”», a-t-elle confié à Stéphan Bureau.

«Chanter Bashung, pour moi, c’était le plus grand péril. Son œuvre est exigeante sur le plan littéraire, sur le plan musical, et c’est probablement l’artiste qui a fait le moins de compromis dans tous les artistes que j’ai admirés», a-t-elle ajouté.

La chanteuse a par le passé rendu hommage aux chansons d’Édith Piaf et de Serge Reggiani, entre autres.

Lors de son tête-à-tête avec Stéphan Bureau, Isabelle Boulay a aussi confié que la chanson a, par moment, été sa porte de secours. «J’éprouve beaucoup de plaisir à chanter, mais j’ai aussi chanté dans ma vie parce que ça me donnait plein de prétextes pour me sauver de certaines situations», a-t-elle dit, ajoutant avoir aussi voulu chanter pour réparer les autres.

La chanteuse présentera les chansons de son nouvel album sur scène, dans sa tournée «D’Amériques et de France», un spectacle passerelle entre l’Amérique folk-country et la grande chanson française.

Portez la vie pour d’autres

Stéphan Bureau a également reçu sur le plateau de l’émission Pier-Luc Desjardins, papa d’une petite fille de 6 semaines, et la femme qui a porté son enfant, Marie-Ève Lamothe, pour parler du projet de loi, actuellement à l’étude par le gouvernement du Québec, visant à légiférer le recours aux femmes porteuses. Mme Lamothe, qui a porté quatre enfants pour d’autres, s’est dite partagée sur cette question, notamment en ce qui concerne la rémunération et la «professionnalisation».

M. Desjardins et Mme Lamothe sont tous les deux en vedettes de la nouvelle série documentaire de Canal Vie, Porteuse de vie.

Marie-Claude Savard, Émilise Lessard-Therrien, Richard Martineau et Guy Nantel étaient les débatteurs de la semaine.

Le monde à l’envers est présenté les vendredis à 20 h sur les ondes de TVA.