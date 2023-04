La majorité des Québécois soutiennent un accès accru aux soins de santé privés

Une majorité de Québécois sont en faveur d’un accès accru aux soins de santé privés dans le cadre du projet de mini-hôpitaux mis de l’avant par le gouvernement Legault, selon un sondage dévoilé jeudi.

L’étude Ipsos pour le compte de l’Institut économique de Montréal (IEDM) révèle que 52 % des Canadiens sont pour que des soins de santé soient offerts par des entrepreneurs indépendants, un soutien porté à 63 % chez les Québécois.

Le projet de mini-hôpitaux accessibles à tous avec la carte soleil que préconise Québec a reçu la faveur de presque 7 Québécois sur 10 (69 %), alors que seulement 18 % se disent totalement en désaccord avec une telle perspective.

En outre, quelque 72 % des Québécois sondés se disent soutenir la décentralisation du système de santé, au moment où le gouvernement caquiste propose une nouvelle entité pour centraliser la gestion quotidienne des établissements de soins de santé.

«Avec raison, les Québécois et Québécoises se préoccupent bien plus de l’accès aux soins que de la structure administrative de l’établissement de soins», a indiqué Emmanuelle B. Faubert, économiste à l’IEDM, qui observe que le projet de mini-hôpitaux semble avoir la cote.

«Les gens comprennent qu’ils sont mieux servis lorsque les décisions sont prises plus près d’eux, et non dans les capitales provinciales», a expliqué Mme Faubert, ajoutant que «des projets centralisateurs tels que le projet de loi 15 au Québec mériteraient d’être revus».