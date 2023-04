La solidarité, c’est dans notre intérêt à tous

Les climatologues nous préviennent depuis longtemps. Hydro-Québec le dit aussi. Même François Legault l’a reconnu jeudi à plus d’une reprise lors de sa conférence de presse: les pannes d’électricité liées à la météo seront de plus en plus fréquentes.

Notre premier ministre a lancé un appel à la solidarité, nous invitant à veiller sur les personnes seules. «On va passer à travers la situation, ensemble» a-t-il dit.

Se protéger

Il a raison de parler de solidarité et pas seulement pour faire face à cette crise dans l’immédiat. De tout temps, elle a été l’un des meilleurs remparts pour les humains contre le chaos.

La solidarité porte en elle l’entraide et la coopération qui sont d’importants facteurs d’évolution et de progrès des sociétés.

Yuval Noah Harari le démontre d’ailleurs fort bien dans son livre à grand succès Sapiens : Une brève histoire de l’humanité, qu’on a intérêt à ne pas oublier.

Recherches historiques à l’appui, il présente la solidarité comme étant l’un des principaux mécanismes qui ont permis à l’espèce humaine de réduire sa vulnérabilité face aux dangers, de tous ordres, notamment environnementaux.

S’émanciper

Ainsi, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, l’histoire nous apprend que les humains s’enrichissent en partageant.

L’entraide, davantage que la compétition, est un fondement de l’évolution non seulement des espèces, mais aussi des sociétés, des organisations et des individus.

Là où les gens parviennent à tisser des liens et à unir leurs forces, ils améliorent leurs conditions de vie et leurs performances.

D’autres recherches ont observé que les pays où il y a plus de solidarité et d’équité sociale et économique sont susceptibles d’avoir un indice de bonheur plus élevé que les pays où l’on cultive l’individualisme et le chacun pour soi.

La solidarité n’est pas le seul facteur, évidemment, mais elle joue un rôle important qu’on a tendance à oublier dans ce monde qui nous pousse vers la division et de nouvelles polarisations.

Résilience

En cette époque de grands bouleversements, où beaucoup de gens ont le bonheur fragile, il me semble qu’il est temps de se remettre à semer de la solidarité tout autour de nous.

Nous sommes nombreux à nous sentir vulnérables et impuissants face à la crise climatique, l’intelligence artificielle, les guerres et tant d’autres phénomènes qui bouleversent notre rapport au monde et à l’avenir.

On peut avoir l’impression de se protéger en se repliant sur soi, individuellement et collectivement. Ce n’est pourtant pas en fermant nos portes et nos frontières à double tour et en cultivant la peur de l’autre que l’on construira des solutions.

On voit ce que ça donne aux États-Unis.

Ainsi, il n’y a pas que les ressources matérielles qui comptent. Surtout quand elles sont distribuées inéquitablement et qu’on les gaspille outrageusement. Ici aussi, trop de gens vivent dans l’insécurité alimentaire et subissent la pénurie de logements tout en travaillant vaillamment.

Offrir à nos enfants un avenir viable implique qu’on mette notre intelligence, nos compétences et plus de ressources en commun. On en sera tous gagnants. L’histoire nous l’a bien démontré. On aurait tort de l’oublier.