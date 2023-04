Le Collège Montmorency

Les cours des programmes Gestion de commerces et Techniques de comptabilité et de gestion sont offerts dans les nouveaux locaux de l’Espace Montmorency situés à quelques mètres du pavillon principal du collège Montmorency, près de la station de métro, des campus lavallois de l’Université du Québec à Montréal et de l’Université de Montréal.

Photos fournies par Collège Montmorency et Pascale Vallée

Lors de l’inauguration officielle des nouveaux locaux de l’Espace Montmorency, du Collège Montmorency, on pouvait voir la députée, Céline Haytayan, le ministre délégué, Christopher Skeete, le représentant du maire de Laval, Alexandre Warnet, le DG du Collège Montmorency, Olivier Simard, la ministre Pascale Déry et Martin Raymond, du Fonds immobilier de solidarité FTQ et porte-parole d’Espace Montmorency.

Les maires Nicolas Dufour de Repentigny et Mathieu Traversy de Terrebonne ont reçu des diplômes honorifiques pour souligner leur appui à la Fondation pour l’encouragement scolaire (FPES).

Sabrina Patenaude et son fils, Marek, élève de l’école du Coteau de Mascouche, qu’on voit en compagnie de David Rivard-Cartier, enseignant à l’école du Coteau de Mascouche, ont livré un message émouvant concernant l’importance du soutien de la FPES pour améliorer la qualité de vie des jeunes.

Bertrand Lefebvre, conseiller et maire suppléant de Mascouche, est accompagné de Dany Bergeron, Bergeron Thouin Associés architectes, Julie Thouin, Bergeron Thouin Associés architectes, et Luc Papin, GBI Services d’ingénierie.

L’hôte de la soirée de la remise de diplômes, Éric Riopel, directeur de l’école de l’Étincelle, est en compagnie de Kathleen Lefebvre, TELUS, et Valérie Doyon, conseillère à la Ville de Terrebonne.

Charles Ouimet, élève de 6e année à l’école du Soleil-Levant, qu’on voit auprès de Sophie Lapointe, enseignante en classe TSA et Marie-Josée Charbonneau enseignante en éducation physique, tenaient à remercier les gens d’affaires.

La FPES travaille de concert avec le milieu scolaire et les gens d’affaires, dont Gerry Charlebois, Hélène Roger et Jean-François Trudeau.

Les DG des Caisses, Isabelle Laplante, Caisse Desjardins de Terrebonne, Alain Raîche, Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, et Nadine Boire, Caisse Desjardins Le Manoir, sont de fiers partenaires de la FPES.