Le combat de Michael Pezzetta sur toutes les lèvres

En cette fin de saison plutôt terne chez le Canadien, Michael Pezzetta suscite l’attention de différentes manières et parvient à pimenter un peu l’action sur la patinoire, comme les spectateurs au Centre Bell l’ont constaté jeudi soir.

Le numéro 55, qui avait affiché ses talents de marqueur en inscrivant le but décisif durant une fusillade contre les Sabres de Buffalo le 28 mars, est revenu à ce qu’il fait de mieux. Durant la première période d’une victoire de 6 à 2 aux dépens des Capitals de Washington, il a jeté les gants devant le robuste Tom Wilson, une «sommité» en la matière dans la Ligue nationale de hockey.

Même s’il a été renversé par l’homme fort des Caps près de la bande à la fin de l'affrontement, Pezzetta ne regrette rien. Ayant plaqué Nic Dowd juste avant, il a pourtant engagé le combat avec un rival le dépassant de quelques pouces. D’ailleurs, Wilson a été puni plus sévèrement, recevant en plus une pénalité d’inconduite et une mineure pour avoir déclenché les hostilités.

Au bout du compte, le Canadien a été bien servi. Tirant de l’arrière 1 à 0 au milieu de l’engagement, il a éventuellement pris le contrôle de la partie.

«J’ai été surpris qu’il reçoive cette punition d’instigateur. Mais il évoluait sur le premier trio au moment où sa formation avait 11 attaquants en tout et il s’est retrouvé à l’écart pour 17 minutes; sûrement que son club n’a pas aimé. Je prendrais cela n’importe quand», a-t-il expliqué, lors d'un point de presse après un entraînement optionnel auquel il a participé à Brossard.

«C’est un gars imposant, évidemment, et il joue sur la première ligne. Il y a peu de joueurs dans cette situation, donc l’échange ici n’était pas à leur avantage et ça les a rendus mécontents, a-t-il ajouté», sachant que la perte momentanée de Wilson a nui aux Capitals, comparativement à la sienne chez le Canadien.

Une règle qui fait jaser

Aussi, l’application d’une nouvelle sanction – une pénalité mineure supplémentaire imposée à l’initiateur d’un combat suivant une mise en échec propre – a fait jaser, même au banc des punitions. Les deux pugilistes d’occasion semblaient d’accord sur un point: le verdict à l’égard de Wilson était un peu sévère.

«Être assis au cachot n’est plaisant pour personne. Ainsi, les gars y penseront deux fois avant de sauter dans l’action après des coups légaux, particulièrement si la victime n’a pas été blessée. C’est réellement un cas délicat que la ligue devrait aborder», a-t-il estimé.

Le Tricolore visitera les Maple Leafs de Toronto, samedi. Il s’agira de son 80e match de la campagne. Par la suite, il affrontera les Islanders à New York, mercredi, avant d’accueillir les Bruins de Boston le lendemain.