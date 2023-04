Olivia Wilde affirme que Jason Sudeikis ne paie pas la pension alimentaire de ses enfants

Olivia Wilde a déclaré que son ex-conjoint Jason Sudeikis ne lui a pas versé de pension alimentaire.

Selon des documents juridiques obtenus par The Blast, la réalisatrice a demandé à un juge de Los Angeles d'ordonner à son ex de lui verser des frais de pension alimentaire.

AFP

Le couple s'est séparé en novembre 2020 après neuf ans de vie commune. Ils ont eu deux enfants : Otis, huit ans, et Daisy, six ans.

«Jason ne me verse pas de pension alimentaire, malgré les demandes que j'ai faites par l'intermédiaire de mon avocat pour que nous convenions d'un montant provisoire de pension alimentaire afin d'éviter tout autre litige dans cette affaire», a écrit Olivia Wilde dans sa récente déclaration.

«Alors que Jason et moi avons partagé certaines dépenses pour les enfants, comme leurs frais de scolarité, j'ai assumé 100% des coûts de la garde des enfants lorsqu'ils sont avec moi, y compris, mais sans s'y limiter, leur nourriture, leurs vêtements, leurs activités extrascolaires et leurs frais de transport.»

AFP

Elle a également affirmé que Jason Sudeikis était plus riche qu'elle et qu'il devait donc payer ses frais de justice. The Blast rapporte qu'il s'agit d'une demande standard pour ce genre de litiges en Californie.

«Je demande à la Cour de rendre une ordonnance concernant la pension alimentaire afin que je puisse subvenir aux besoins de nos enfants en fonction du niveau de vie de Jason. Je demande également que Jason contribue aux honoraires et frais de mon avocat et de mon comptable, non seulement parce qu'il est dans une position nettement supérieure à la mienne sur le plan financier, mais aussi parce que la grande majorité des frais que j'ai engagés sont dus à la conduite agressive, injustifiée et flagrante de Jason et de son avocat», a poursuivi l'actrice et réalisatrice.

«Bien que je n'aie pas encore reçu d'informations financières précises de la part de Jason, je crois savoir qu'il est plus riche que moi et qu'il a des revenus bien plus importants. Je ne pense pas que Jason puisse contester cela.»