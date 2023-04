Primeau et Schueneman de retour avec le Rocket

Consciente que le Rocket de Laval doit absolument l’emporter contre les Monsters de Cleveland vendredi soir à la Place Bell, la direction du Canadien de Montréal a cédé le gardien Cayden Primeau et l’arrière Corey Schueneman à son club-école en avant-midi.

Les deux hommes seront donc disponibles pour ce duel significatif au classement de la section Nord de la Ligue américaine de hockey (LAH). Occupant le cinquième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires, Laval compte 68 points au total, un de plus que ses rivaux du jour qui détiennent une partie en main.

Primeau a affronté les Red Wings de Detroit, mardi, et a cédé cinq fois en 21 tirs dans un revers de 5 à 0. Il s’agissait de sa troisième rencontre de la campagne dans la Ligue nationale (LNH); il avait aussi été rappelé pour se mesurer aux Flyers de Philadelphie le 28 mars et les siens se sont inclinés 3 à 2. Jusqu’ici, il a pris part à 37 matchs de la LAH et a maintenu une moyenne de buts alloués de 3,07, ainsi qu’un taux d’efficacité de ,906.

De son côté, Schueneman a participé aux deux dernières rencontres du Tricolore et a affiché un différentiel de +2, sans obtenir un point. Avec le Rocket, il en a récolté 21 en 58 sorties.

L’ennemi se prépare

Chez les Blue Jackets de Columbus, le club affilié aux Monsters, le directeur général Jarmo Kekalainen semble avoir compris l’importance du rendez-vous à Laval. Ainsi, il a envoyé à Cleveland quatre joueurs, soit les attaquants Josh Dunne et Joona Luoto, et les défenseurs Marcus Bjork et Billy Sweezey.

Les Jackets viennent d’encaisser un humiliant revers de 8 à 1 aux mains des Devils du New Jersey et finiront dans la cave de l’Association de l’Est de la LNH.