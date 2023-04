Qualinet: Éric Pichette, papa de six enfants et véritable bourreau de travail

Éric Pichette, le président de Qualinet, se définit d’emblée comme un bourreau de travail. Employé à 7 ans, employeur à 14 ans, il mène aujourd’hui une entreprise ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça vous donne une idée de la justesse de la perception qu’il a de lui-même.

Comme il est papa de six enfants de 8 à 22 ans, il ne chôme pas non plus quand il met le pied à la maison.

« Je n’éteins jamais les lumières », dit-il, et l’image d’une vie sans répit se dessine aussitôt.

Peu doué pour l’école, sauf en calcul, le jeune Éric gagnait à 7 ans 3,75 $ l’heure à classer des bouteilles dans un dépanneur.

Deux ans plus tard, il occupait ses soirées à travailler en menuiserie pour son voisin d’en face.

Après, il est devenu camelot pour Le Journal de Québec, le meilleur de son temps. Il a multiplié les routes et a demandé la permission de vendre des abonnements dans d’autres territoires que le sien.

Il gagnait une commission chaque fois, il ensachait les cahiers et employait sa sœur et son voisin pour distribuer les journaux.

Éventuellement, il a rejoint son père, qui exploitait une entreprise de nettoyage de tapis et, à 21 ans, il la rachetait pour lancer la marque Qualinet en 1994.

Le flair du marketing

Le jeune entrepreneur a accepté d’acheter de la publicité à CHRC, à la condition de rencontrer l’animateur André Arthur, se disant qu’il avait l’influence de lancer la marque.

« On s’est un peu chicané, et je n’avais plus d’espoir, mais il a parlé de nous à la radio en disant qu’on était le numéro 1 du grand ménage ! » se souvient M. Pichette.

Ce fut le premier tremplin vers une croissance des affaires. Le développement de Qualinet s’est fait ensuite par l’ouverture de succursales corporatives et de franchises, un chemin parsemé d’embûches.

En 2016, des franchisés lui ont reproché des manquements et ont intenté une poursuite de plusieurs millions de dollars.

L’année suivante, Qualinet a dû se mettre à l’abri de ses créanciers.

Sortir de la tourmente

Tout a été réglé en juillet 2017 : restructuration et entente hors cour ont permis de rebondir.

« La croissance doit être contrôlée. Une croissance rapide est grisante, mais amène son lot d’enjeux », réfléchit aujourd’hui Éric Pichette, qui entrevoit l’ouverture de 10 nouvelles succursales dans les deux prochaines années.

L’entrepreneur est accompagné de deux proches conseillers pendant l’entrevue et ceux-ci vantent son caractère visionnaire, puis sa capacité d’adaptation.

En effet, pendant la COVID, Qualinet s’est rapidement rendu indispensable en offrant des services de décontamination pour les hôpitaux, les CHSLD et les commerces.

« On dirait que je sentais ce qui allait arriver. Avant la fermeture des commerces, j’avais commandé beaucoup de masques et d’équipement de protection », raconte M. Pichette, qui avec ses équipes, a fourni un effort de tous les instants pour rendre des services essentiels ces trois dernières années.

« Ma plus grande maladie, c’est de n’être pas capable d’arrêter. Je suis un hyperactif, un passionné et un homme de solutions », dit-il.

L’avenir ? Dans ses rêves les plus fous, Éric Pichette voit Qualinet partout sur la planète.

En rafale

Entreprendre, c’est... ?

« Arrêter de rêver et commencer à agir. »

Qui vous a inspiré ?

« Pierre Péladeau, un homme d’intuition et de flair, qui, comme moi, a débuté comme camelot avant de devenir entrepreneur. »

Si vous pouviez changer une chose dans votre parcours, ce serait ?

« Une croissance trop rapide n’est pas un risque calculé, c’est un risque tout court, comme une croissance trop lente. Il y a dix ans, le juste milieu m’aurait épargné bien des problèmes. »