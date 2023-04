Réflexion pour Pâques

NOTRE AVENIR, LE VOILÀ ! L’étranger qui n’aurait jamais vu nos printemps ne pourrait pas s’imaginer, au cœur de l’hiver, que les arbres reverdiront et que les marguerites fleuriront dans les champs.

Le cultivateur qui n’aurait jamais admiré les champs de blé doré n’arriverait pas à croire que les semences enfouies dans la terre produiront une moisson abondante.

Celui qui ignore tout de la photographie se montre sceptique si on lui dit qu’en plongeant un négatif dans le liquide révélateur, il en sortira la photo de la personne aimée.

Notre vie est un long hiver, un champ ensemencé, le négatif de la réalité à venir. Pâques nous fait entrevoir la richesse de notre vie, et nous révèle l’avenir qui nous attend et qui déjà nous atteint depuis notre baptême. Oui, en Jésus ressuscité, Dieu vient à bout de la haine et de la mort, et il nous offre les premières pousses du printemps de l’univers, la première gerbe de la moisson universelle, la vraie image de l’humanité nouvelle.

Avec Pâques, notre avenir est plus qu’assuré. Nous tenons là, dans nos mains, comme on tient la vie de demain entre ses doigts quand on mange un morceau de pain. Avec Jésus ressuscité, vivant au milieu de nous, notre terre de péché et de mort est en train de craquer pour laisser sa place « à la terre nouvelle et aux cieux nouveaux ». En ce jour, laissons éclater nos Alléluias, le cri de naissance de notre avenir.

Texte de Normand Provencher o.m.i. théologien, auteur de nombreux livres

Texte proposé par M.C. Beaulieu

Moi l’agnostique, j’ai quand même eu envie de vous partager ce texte qu’on m’a relayé il y a quelques semaines, parce que je trouvais qu’il pourrait provoquer une amorce de réflexion sur le sens de la vie, suite à plusieurs années de turbulences dans le monde, et encore plus dans notre société québécoise ce dernier mois.

Dans mon enfance de petite fille pratiquante, Pâques marquait la fin de la froidure et le début de la couleur menant à la chaleur de l’été. Le début également du retour des odeurs de la terre, bien enfouies sous la neige depuis tant de mois, depuis trop de mois.

Ma mère m’achetait en alternance aux deux ans, soit un costume coloré, soit un manteau léger, avec chapeau et chaussures assorties, que j’étrennais à Pâques, qu’il fasse beau temps ou mauvais temps. Pas question de se priver de montrer à la terre entière que même pauvre, on savait s’habiller.

Le texte de Normand Provencher prédit que « Pâques nous permet d’entrevoir la richesse de notre vie et nous révèle l’avenir qui nous attend... Et qu’en Jésus ressuscité, Dieu vient à bout de la haine et de la mort et qu’il nous offre les premières pousses du printemps de l’univers, la première gerbe de la moisson universelle, la vraie image de l’humanité nouvelle » »

Je veux bien le croire, mais admettons qu’il y a loin de la coupe aux lèvres, avec les drames vécus au Québec au cours des dernières semaines. Comme celui de la garderie Sainte-Rose de Laval, des piétons fauchés à Amqui, de la tuerie qui a décimé une famille de Rosemont, ou encore de l’incendie meurtrier dans une Airbnb du vieux Montréal. Sans oublier la terrible guerre qui s’éternise en Ukraine.

Cerise sur le sundae : L’urgence climatique qui, comme une épée de Damoclès tenue au-dessus de nos têtes, ne cesse de se rappeler à nous sans que nous ne décidions, tant individuellement que collectivement, de véritablement prendre le taureau par les cornes pour inverser la tendance.

Peut-être que demain, jour de Pâques, sera celui de notre grande renaissance, au lieu de juste se contenter de piétiner dans le vide, comme le disait la grande Édith Piaf, « Un printemps meurt, en vient un autre. Et tout change, et tout est pareil ».