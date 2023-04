Santé durable: un modèle révolutionnaire

En cette semaine de la santé durable, il semble opportun de jeter un regard post-pandémique sur nos conditions de vie, nos environnements et sur la fragilité de l’équilibre entre la santé humaine, animale et planétaire.

Malgré des investissements massifs et plusieurs réformes, le système de santé ne parvient pas à répondre aux besoins croissants de la population québécoise (prolifération de maladies chroniques sociétales, vieillissement prématuré, impact des changements climatiques).

Puisque 74 % des décès sont attribuables à des maladies chroniques résultant de notre mode de vie (tabagisme, consommation élevée d’alcool, sédentarité et alimentation de mauvaise qualité), un modèle basé sur la prévention et la promotion de la santé plutôt que sur la gestion de la maladie aurait un plus grand impact sur la population et limiterait la croissance phénoménale des coûts.

Promouvoir la santé

La COVID-19 a mis en lumière le sous-financement en matière de santé publique et de prévention des maladies chroniques qui touchent majoritairement les gens au statut socio-économique précaire. Ces derniers sont d’ailleurs plus susceptibles de développer des complications sévères de la COVID-19 ou même d’en mourir.

La lourdeur structurelle du système de santé actuel ne permet pas de coordonner l’offre de services pour satisfaire les besoins des citoyens. De nombreux spécialistes ont d’ailleurs remis en question la valeur réelle que ces soins apportent aux dimensions de la santé qui ont de l’importance pour les patients par rapport à leurs coûts.

Un changement de paradigme s’impose donc. Il faut prioriser la promotion de la santé par la prévention et placer les citoyens et les communautés au cœur de la démarche. Les municipalités, les entreprises et les organismes communautaires auront un rôle majeur à jouer dans la restructuration des services de proximité. Une meilleure collaboration entre les services cliniques individuels et les approches de santé publique permettrait de mieux accompagner les gens dans leur trajectoire de vie où, très souvent, les enjeux de santé relèvent de facteurs sociaux et économiques.

Modèle socio-économique

À Québec, VITAM, un centre de recherche en santé durable reconnu et financé par le Fonds de la recherche du Québec - Santé, héberge la première chaire de recherche en santé durable qui mobilise une pléiade de partenaires locaux, provinciaux et internationaux. La santé durable y est simplement définie de la façon suivante : un esprit sain dans un corps sain, dans des milieux de vie et des environnements sains, sur une planète en santé.

Ce concept, qui rallie les questions de réchauffement climatique et de santé planétaire à la santé humaine, pourrait constituer le moteur d’une véritable révolution visant à donner au Québec un nouveau modèle socio-économique durable. La santé doit être démocratisée en reconnaissant le pouvoir d’agir des individus et des communautés. Tous les ministères et paliers

de gouvernement devraient contribuer à un projet de société qui tient compte des dimensions de la santé durable. En effet, une mobilisation de toute la société sera nécessaire pour porter un regard à 360 degrés et élaborer des solutions porteuses pour la santé et le bien-être de la population. L’avenir du modèle socio-économique québécois est en jeu.

Jean-Pierre Després, C.Q., Ph. D., FAHA

Directeur scientifique

VITAM – Centre de recherche en santé durable

CIUSSS de la Capitale-Nationale