Sidney Crosby a failli perdre son titre de capitaine

Sidney Crosby est l’un des joueurs les plus importants de l’histoire des Penguins de Pittsburgh, mais saviez-vous qu’il est déjà passé à un cheveu de perdre le titre de capitaine?

C’est ce que le journaliste Josh Yohe, de The Athletic, a raconté dans un texte cette semaine. Il faut remonter à 2011, l’époque où «Sid the Kid» devait composer avec les commotions cérébrales.

Même si Crosby avait mené l’équipe à une coupe Stanley en 2009, certains joueurs songeaient à nommer un capitaine intérimaire pendant son absence. Peut-être en manque du leadership du Néo-Écossais, les Penguins avaient raté les séries éliminatoires en 2010-2011.

«Crosby était encore à l’écart en raison d’une commotion et avait été absent pour une bonne partie de l’année, a raconté Yohe. Il y a eu une maintenant célèbre réunion dans le vestiaire des Penguins. D’un côté se dressaient Brooks Orpik, Jordan Staal, Craig Adams et Matt Cooke. Ces quatre joueurs étudiaient la possibilité de nommer quelqu’un d’autre capitaine jusqu’au retour de Crosby. De l’autre côté du débat se trouvaient Marc-André Fleury, Evgeni Malkin, Pascal Dupuis et Arron Asham. Une discussion assez mouvementée a éclaté.»

C’est finalement Malkin qui a eu le dernier mot en appuyant ses propos d’un juron bien senti. Plus jamais cette possibilité n’a été évoquée et la zizanie était terminée.

Portant le «C» sur son chandail depuis l’âge de 19 ans, le numéro 87 est toujours le visage de la franchise à 35 ans et a trois bagues de champion. Auteur de 88 points en 79 matchs cette saison, il n’est qu’à trois points du plateau des 1500 en carrière.