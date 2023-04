Un futur centre de crise en santé mentale verra le jour à Sherbrooke

Un futur centre d’hébergement qui accueillera les citoyens en crise qui n’ont pas leur place à l’hôpital devrait ouvrir ses portes dès l’été ou l’automne à Sherbrooke.

Le projet, attendu depuis des années, a été confirmé par son gestionnaire, l’organisme le Partage St-François, qui vient tout juste de finaliser l’acquisition du bâtiment au 125, rue de Vimy à Sherbrooke.

«C’est une étape importante qui se termine aujourd’hui, c’est-à-dire celle de trouver un immeuble qui va répondre aux besoins du projet de centre de crise l’Éclaircie», a expliqué le directeur général du Partage St-François Sébastien Laberge, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Le futur centre de crise en santé mentale servira à héberger des gens qui n’ont pas leur place à l’hôpital, mais qui peuvent tout de même vivre une situation de crise.

«Prenons l’exemple d’une personne qui vivrait un épisode suicidaire. Sa place n’est pas nécessairement à l’urgence, mais elle peut se sentir trop fragile pour rester seule à la maison», a illustré Sébastien Laberge.

«Cette personne pourra alors venir au centre et être en contact d’intervenants qui l’aideront à désescalader l’état de crise pour lui permettre éventuellement de retourner dans son milieu, mais avec un filet de sécurité», a-t-il poursuivi.

Il insiste sur le fait que le centre ne servira pas aux individus qui seraient tentés de venir décompenser sur les lieux.

Le futur centre de crise en santé mentale pourra accueillir un maximum de huit personnes à la fois. Selon les estimations, une vingtaine d’usagers y seront hébergés chaque mois.

Un bâtiment chaleureux

Pour le Partage St-François, la situation géographique et l’architecture du bâtiment en font un endroit de choix pour le futur centre d’hébergement.

Il est non seulement situé près de tous les services, mais les transports en commun y sont aussi facilement accessibles. De plus, le bâtiment à l’allure de maison familiale permettra aux usagers de pouvoir venir s’y reposer et s’y sentir en confiance.

«On voulait un immeuble qui donnerait un feeling, permettez-moi l’expression, d’un milieu chaleureux, d’une maison presque familiale. On voulait à tout prix éviter un endroit qui aurait une allure institutionnelle», a-t-il ajouté.

Un changement de zonage sera nécessaire

Pour pouvoir opérer le centre de crise l’Éclaircie dans le bâtiment acquis, le Partage St-François aura cependant besoin que la Ville de Sherbrooke approuve un changement de zonage.

Sébastien Laberge a d’ailleurs confirmé que des rencontres seront organisées dans les prochaines semaines avec les citoyens du secteur pour leur expliquer le projet.

«On veut s’assurer qu’ils comprennent qu’il n’y aura pas d’enjeux au niveau de la sécurité du voisinage, qu’il n’y aura pas de bruit, pas de nuisance. On veut les rassurer sur la nature du projet», a-t-il indiqué.

Si tout va bien, les premiers usagers pourraient être hébergés dès l’été ou l’automne.