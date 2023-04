Un joueur canadien victime de racisme en Écosse

Le club écossais de St. Johnstone FC, pour lequel évolue l’international canadien Theo Bair, n’a pas pris de temps à agir après que celui-ci eut été victime d’un acte raciste, bannissant à vie le partisan responsable.

L’ancien attaquant des Whitecaps de Vancouver a été visé par des commentaires odieux après le match de samedi dernier contre Aberdeen, au McDiarmid Park, le domicile de son club situé à Perth. Il a lui-même rapporté l’incident et l’équipe a réagi en s’assurant que le «partisan» ne remette plus les pieds au stade.

«Quelqu’un tenant ce genre de propos n’est pas le bienvenu au sein de notre club de football», a indiqué St. Johnstone par voie de communiqué, jeudi.

«Ce qui s’est passé avec moi samedi était choquant, dérangeant et inacceptable. Je n’ai eu que de bonnes expériences à Perth avec St. Johnstone avant cet incident. [...] Le racisme n’a pas sa place dans notre société ou dans le jeu du football», a renchéri Bair, qui joue en Écosse depuis 2022.

La fédération canadienne de soccer a aussi salué la décision de la formation du natif d’Ottawa.

«Canada Soccer condamne fermement toutes les formes de discrimination et de mauvais traitements, et est consterné par les rapports sur l’incident qui s’est produit à la suite d’un match en Écosse samedi dernier impliquant le Canadien Theo Bair», a-t-il été écrit sur Twitter vendredi.

«Les agissements ignobles et dégoûtants de certains continuent d’arriver trop souvent. Quand c’est le cas, nous devons faire tout en notre possible en tant que sport pour les éradiquer. Il faut en parler quand on y assiste», a ajouté Canada Soccer.

Bair, 23 ans, connaît une saison difficile avec seulement un but et une passe décisive en 24 apparitions. Il a disputé deux matchs dans l’uniforme du Canada en 2020, inscrivant un filet.