Une autre avancée pour les femmes au baseball

Le baseball a franchi un pas supplémentaire sur le parcours de l’inclusion des femmes cette semaine, grâce à Ronnie Gajownik, devenue la première gérante d’une équipe de niveau A fort.

• À lire aussi: La deuxième passion de Randy Johnson à Cooperstown

• À lire aussi: Padres: le «tricheur» Fernando Tatis fils n’est pas le bienvenu

Gagnante d’une médaille d’or avec la formation américaine aux Jeux panaméricains de 2015, l’entraîneuse de 29 ans était aux premières loges pour assister au match opposant le club de Tri-City à son équipe d’Hillsboro, affiliée aux Diamondbacks de l’Arizona. En dépit de la défaite de 9 à 2 de ses troupiers, on retiendra surtout qu’elle a écrit l’histoire de son sport.

L’an dernier, Rachel Balkovec a amorcé un chapitre en étant la première femme occupant un tel poste au niveau A faible, avec l’équipe A des Yankees de New York évoluant à Tampa. Or, le tout semble avoir fait boule de neige et il faut s’attendre à voir davantage de femmes s’impliquer dans le baseball, comme c’est le cas de la directrice générale des Marlins de Miami, Kim Ng.

«C’est bien de voir cela et de faire partie du changement qui cogne réellement à nos portes, a-t-elle affirmé, tel que précisé sur le site MLB.com. Le tout signifie énormément. Cela montre ce qu’il m’a fallu pour arriver ici : du temps, des efforts, des larmes et du sang versés durant toutes ces années à me démener sur un terrain.»

«Ce furent beaucoup d’émotions. Je n’ai pas vraiment mangé aujourd’hui, car j’étais un peu nerveuse. Je me soucie du personnel ici et de ces gars-là : ce qui est le mieux pour eux. C’était une bonne nervosité, a-t-elle également mentionné. Il y a eu pas mal à vivre dernièrement, mais je sais que dans les mois à venir, lorsque je pourrai décompresser, je serai capable de réfléchir sur cela et d’en prendre conscience.»

Bonne chimie

Embauchée au départ par les «D-Backs» à titre de responsable adjointe de la vidéo à Hillsboro, Gajownik devait ensuite diriger l’équipe des recrues de l’organisation, mais l’un des instructeurs de la formation AA à Amarillo a dû déclarer forfait pour la saison 2022 à cause d’une fracture du pied et elle a été appelée à prendre le relais comme entraîneuse au premier but. Elle a également assumé les fonctions de gérante avec Salt River au sein de la ligue d’automne d’Arizona.

Bref, ses lettres de créance ont joué en sa faveur.

«Elle a accompli un excellent boulot avec les gars à Amarillo, a évalué en janvier le directeur du système de filiales des Diamondbacks, Josh Barfield, au même site. Tout semble facile pour elle, entre autres avec sa manière de connecter avec les gens. Certains figurant parmi les meilleurs entraîneurs ont bien sûr une grande expertise et c’est son cas. Elle a du leadership et un bon sens de l’initiative.»

À celles souhaitant suivre ses pas, Gajownik a ce message à transmettre.

«Marcher avec confiance vers l’inconnu et à un moment donné, vous verrez l’ensemble de ça et vous vous trouverez à un endroit aussi agréable que le mien. Je suis bénie de dire cela.»