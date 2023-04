AUCLAIR, Gisèle

(née Charbonneau)



À Laval, le 26 mars 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée Gisèle Auclair, épouse de feu Hector Auclair.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gérard (Danielle), Louise (Lucie), Jeannine (Marlène), Normand (Manon) et Manon (Marc), ses petits-enfants, Frédérick, Jackielee, Gabriel, Kevin et Dave, ses arrière-petits-enfants, Lévi et Tristan, sa soeur Fleurette ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 avril 2023 de 12h à 15h à :La famille tient aussi à remercier le personnel du CHSLD de la Rive pour les soins prodigués.