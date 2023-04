GAGNÉ, Denis



De Fabreville, Laval, le 23 mars 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Denis Gagné, veuf de Mme Marie-Claire Laberge.Il laisse dans le deuil ses enfants : Lynda (Robert), Jocelyn (Lynda), Caroline (Sylvain) et Dany (Annie), ses petits-enfants : Didier, Marc-André, Cynthia, Émilie, Steve, Christophe, Justin, ses arrière-petits-enfants, son frère Gilles (Charlotte) et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 avril, de 13h à 16h au complexe funéraire :