INKEL, Clémence



De Saint-Rémi, le dimanche, 2 avril 2023 à l'âge de 64 ans, est décédée Clémence Inkel, fille de feu Roger Inkel et de feu Noëlla Perras.Elle laisse dans le deuil son époux Daniel St-Pierre, ses enfants Danny (Mélissa), Marina (Jean-François), ses petites-filles Lily-Rose, Amélya, ses soeurs et frères, feu Marcel (Lucie), Denise (Rémi), André, Diane (feu Benoit, André), Jean-Guy (Jocelyne), sa belle-mère Brigitte (feu Marc), sa belle-soeur Hélène (Raynald), son beau-frère Serge (Isabelle), sa filleule Cynthia, son filleul Guillaume, LilyRose et ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Rémi, le samedi 22 avril dès 9h30 et suivront les funérailles à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer à la mémoire de Clémence.