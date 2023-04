VANDET, Jean-Guy



À St-Jérôme, le 14 mars 2023, à l'âge de 66 ans, est décédé Monsieur Jean-Guy Vandet, époux de Madame Sylvie Nestor Vandet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Eric (Mélanie) et Mélanie (Pierre-Luc); ses petits-enfants : Nicolas, Mary-Ann, Thomas, Sophie et Alice, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Janvier (17737 rue du Sacré-Coeur, Mirabel, J7J 1L4), le samedi 15 avril à compter de 10h, suivi des funérailles à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Pallia-Vie de Saint-Jérôme, en sa mémoire.