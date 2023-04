LANGLAIS, Guy



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Guy Langlais, survenu le 23 mars 2023, à l'âge de 83 ans. Il était l'époux de feu madame Claudette Ducharme.Il laisse dans le deuil ses enfants, Chantal (Dave), Stéphane (Isabelle) et Barbara (Richard), ses sept petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants, ses frères, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 avril 2023, de 17 h 30 à 20 h à la :Une cérémonie sera célébrée à 20 h, en la chapelle de la Résidence funéraire Laval.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de la sérénité.La famille tient à remercier l'équipe des soins de la Maison de la Sérénité.