LALONDE GUIMOND, Thérèse

À Salaberry-de-Valleyfield, le 30 mars 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Thérèse Lalonde, épouse de feu M. Marcel Guimond, résidant à Salaberry-de-Valleyfield.Elle laisse dans le deuil ses enfants Linda (André), Sylvain (Nicole), Jocelyn (Andréanne), Bernard (Lyne), ses six petits-enfants Benoit, Marc-André, Jean-Sébastien, Alexandre, Samuel, Francis, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Réjeanne et Jeannette, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.Exposée le samedi 15 avril de 9h à 10h45 au :J.A.LARIN & FILS317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront à 11h en l'église Immaculée-Conception de Bellerive, 285, rue Danis, Salaberry-de-Valleyfield. Inhumation au Cimetière de Les Coteaux.Des dons à Parkinson Québec, 550, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1080 Tour ouest, Montréal, Québec, H3A 1B9 seraient appréciés. 450 373-3636