LABERGE, Huguette



À Beauharnois, le 5 avril 2023 à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Huguette Laberge, épouse de feu Philippe Dubuc et conjointe de M. Bernard Gendron.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Christiane, Murielle (Serge) et France ainsi que ses petits-enfants : Julie (Patrick), Maxime (Mélanie), Sébastien (Anick), Mélanie, Stéphane (Annie) et Maude (Catherine) de même que ses arrière-petits-enfants : Philippe, Charles, Nathan, Laurence, Eliane, Léo et Dany.Soeur de feu Lucille, feu Jeanne-D'Arc, feu Marie-Thérèse, feu Viateur, feu Jean-Guy, feu Lucien et feu Paul-Emile, elle laisse également dans le deuil sa soeur Pauline (feu Jean-Guy Faubert), son frère Marcel (Thérèse Brault), ses belles-soeurs : Gisèle Gendron et Marie Gendron, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le vendredi 14 avril 2023 de 10h à midi au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une liturgie de la Parole sera célébrée le vendredi 14 avril 2023 à midi en la chapelle du salon funéraire.