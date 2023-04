BRETON GOYETTE, Cécile



À Marieville, le 28 mars 2023, le jour de son 94e anniversaire, est décédée madame Cécile Goyette, épouse de feu Roger Breton.Elle laisse ses enfants: Lise (André Larivière), Simone (Florent Isabelle), Micheline (Édouard Asnong), Madeleine (Clément Taillefer), feu André, Angèle (Philippe Smith), Sylvie (Sylvain Pelletier) et Josée (Denis Gagnon), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 avril de midi à 16h au:OLIGNY & DESROCHERS826 1ère RUEIBERVILLE450-346-1124Yvon Desrochers présidentGermaine Blackburn directriceLa liturgie suivra à 16h au Centre funéraire Oligny & Desrochers.Des dons à la Fondation de l'Hôpital du Haut-Richelieu seraient appréciés.