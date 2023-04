LEGAULT, Bernard



À Laval, le 1er avril 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Bernard Legault, fils de feu Aimé Legault et feu Blanche Denis.Il laisse dans le deuil son épouse Nicole, ses filles Isabelle (Oscar) et Julie et son petit-fils Nicolas ainsi que ses frères et soeur, belles-soeurs, neveux et nièces.Il sera exposé le jeudi 13 avril à partir de 13h à l'église St-Bruno de Vimont Laval (2287 rue Aladin, Laval, H7K 2T6). Une messe sera célébrée à son intension à 14h30, suivie de l'inhumation au cimetière St-Elzear, à Laval.