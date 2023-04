GAGNON, Pierre



Le 28 mars 2023 est décédé Pierre Gagnon, de Montréal, Québec, à l'âge de 71 ans.Pierre est né d'Henriette et Roger Gagnon, en 1951, à Montréal. C'était un motocycliste intrépide, mais avant tout, il était un mari, un père et un ami inébranlable.Son épouse Anne et sa fille Martine vous invitent le lundi 10 avril 2023 à compter de 15h pour une célébration de la vie de Pierre. La cérémonie débutera à 16h à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINEVeuillez vous joindre à nous pour commémorer sa vie.