CORREIA, Maria de Lurdes



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Maria de Lurdes Correia, le 23 mars à l'âge de 60 ans.Elle a rejoint sa nièce bien-aimée Maude et les étoiles.Elle laisse dans le deuil ses parents, sa grande famille ainsi que de nombreux amis et amies.Lurdes a oeuvré pendant plus de 34 ans au sein du Centre Jeunesse de Montréal - Institut universitaire. Cet engagement fait foi de sa grande sensibilité et son dévouement inconditionnel au bien-être des enfants.La famille vous accueillera le mercredi 19 avril 2023 de 11h à 15h au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALwww.dignitequebec.comafin de recevoir vos témoignages de sympathie.Une messe commémorative suivra à 16h à l'église St-Viateur d'Outremont, 1175 av. Laurier Ouest à Outremont.Selon ses volontés, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer. https://cancer.ca/fr/La famille tient à remercier tout le personnel soignant, notamment du CHUM, pour les soins prodigués avec gentillesse, délicatesse et compassion.