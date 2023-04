TREMBLAY, Bernard



À Terrebonne (Lachenaie), le samedi 4 mars 2023, est décédé, à l'âge de 63 ans, Bernard Tremblay, époux de Diane Desjardins.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Rémi (Virginie) et Maxim (Nadia), ses petits-enfants Meagan et Emile, ses soeurs et son frère, Sylvie (Bernard), Martin (Linda), Doris (Daniel) et Lyne (Michel), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 16 avril 2023 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h au même endroit.La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Pierre Legardeur et de l'Hôpital Général Juif de Montréal pour les bons soins prodigués.